¡Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice! Se confirma la tercera película de la saga

¡El regreso del bioexorcista más travieso está en marcha! Warner Bros. ha confirmado oficialmente que está trabajando en Beetlejuice 3, la tercera entrega de la icónica saga dirigida por Tim Burton. Aunque los detalles aún son escasos, el estudio ha declarado que el proyecto se encuentra en una etapa temprana para seguir con la historia del excéntrico fantasma.

¿Qué nos espera en Beetlejuice 3?

Aunque la trama específica aún no ha sido revelada, se espera que la tercera entrega continúe explorando las aventuras del irreverente Beetlejuice, interpretado por Michael Keaton. La película promete mantener la esencia única de la saga, combinando humor negro, elementos góticos y situaciones surrealistas que han caracterizado a las entregas anteriores

¿Quiénes regresan al reparto de Beetlejuice 3?

Si bien, no se han confirmado oficialmente los miembros del elenco, es probable que actores clave de las entregas anteriores retomen sus papeles. Michael Keaton, quien interpreta a Beetlejuice, es uno de los favoritos para regresar. La incorporación de nuevos talentos también es una posibilidad, lo que podría aportar frescura y dinamismo a la historia.

¿Tim Burton regresará para Beetlejuice 3?

La figura oscura y excéntrica de Tim Burton, el encargado de ser arquitecto del universo visual de Beetlejuice, podría no estar para esta secuela. Aunque su nombre es inseparable del alma de la saga, su participación en esta tercera entrega aún no está asegurada.

Durante una rueda de prensa realizada el año pasado, Tim Burton habló sobre una posible continuación donde insinuó que, si todo sigue el curso de las grandes máquinas de Hollywood, probablemente estaría trabajando en Beetlejuice 3 cuando ya ronde los cien años. Con ese toque suyo entre lo absurdo y lo melancólico, dejó claro que no tenía especial prisa por sumarse de nuevo a la locura.

“Si me lo hubieran propuesto de forma directa, habría salido corriendo en la dirección opuesta.”

Eso sí, el director no ha cerrado la puerta por completo, ya que no ha dicho no, pero tampoco ha dicho sí. Su postura se balancea como un péndulo oscuro. Para los fanáticos, esto deja un rayo de esperanza, aunque tenue como la luz que se filtra en un mundo de muertos.