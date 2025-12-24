Hermanos Duffer ADELANTAN el final del vol. 2 de Stranger Things 5: “Será una Navidad DOLOROSA”

¡Ten listos los pañuelos! A medida que el estreno del volumen 2 de Stranger Things 5 se acerca, los hermanos Duffer - creadores de la serie - han ofrecido un breve adelanto sobre cómo será el final para la pandilla de Hawkins…. ¡Y las noticias no son buenas! La dupla asegura que los fans de la serie pasarán una “dolorosa” Navidad.

¿Qué esperar para el final de Stranger Things? Los hermanos Duffer dan adelanto del vol.2: “Será una Navidad DOLOROSA”

A través de una entrevista para AP Entertainment, los hermanos Duffer fueron cuestionados sobre qué podrían esperar los fans ahora que se estrena la segunda parte de la última temporada. Si bien Ross Duffer señaló que Stranger Things destaca por tener momentos agradables y tristes a la vez, e instó a los seguidores de la serie a estar preparados para cualquier cosa, Matt Duffer interrumpió su respuesta para lanzar un contundente mensaje, que adelanta el desenlace de la historia: “Prepárense para una Navidad dolorosa”.

Pero la cosa no quedó ahí… La advertencia de Matt fue respaldada por Ross, quien aprovechó el momento para echarle más leña al fuego: “Eso es correcto. Será una Navidad dolorosa y una víspera de Año Nuevo muy emocional”. Aquí el momento exacto, para que juzgues por ti mismo.

While "Stranger Things" fans wait for the final episodes to premiere on Netflix this holiday season, show creators Matt and Ross Duffer warn it will be a "dark Christmas." #strangerthings pic.twitter.com/r1bmEBjoSa — AP Entertainment (@APEntertainment) December 22, 2025

¿A qué hora se estrena el volumen 2 de Stranger Things 5?

El volumen 2 de la última temporada de Stranger Things estará disponible en streaming a partir de las 7:00 p.m. del 25 de diciembre. En total, la segunda parte tendrá una duración de tres horas y media, distribuida en tres episodios diferentes:

Shock Jock: 1 hora con 8 minutos

1 hora con 8 minutos Escape from Camazotz: 1 hora con 15 minutos

1 hora con 15 minutos The Bridge: 1 hora con 6 minutos

El último episodio - y la culminación de una historia que comenzó hace más de 10 años - será lanzado hasta la víspera de Año Nuevo (31 de diciembre), en el mismo horario. Este último capítulo correrá bajo el nombre de The Rightside Up, o “el lado correcto” en español, lo que sugiere que las grietas hacia el Upside Down han sido cerradas… Pero, ¿a qué costo? El episodio final tendrá una duración de 2 horas y 8 minutos.

El QUERIDO personaje de Stranger Things que podría sacrificarse y MORIR en la última temporada

Entre las teorías que más abundan en internet, se encuentra la muerte de uno de los personajes más queridos: Steve Harrington, quien podría sacrificar su vida al subir a la torre de radio para salvar a sus amigos; siendo fiel a quien siempre fue. Este planteamiento se ha visto respaldado por momentos específicos en los adelantos, así como las recientes declaraciones de los hermanos Duffer y una advertencia del actor Gaten Matarazzo (Dustin), quien señaló: “Prepárate lo mejor que puedas… ¡Y consigue unos pañuelos!"