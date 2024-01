¡Impactante! Filtran el traje que Wolverine usará en Deadpool 3

¡Mutantes, pongan atención! Pues les traigo nuevas noticias sobre una de nuestras franquicias favoritas: Deadpool. Como ya saben, la tercera película se está terminando de filmar para estrenarse este mismo año y ya tenemos un vistazo de cómo lucirá el renovado Wolverine.

Wolverine en Deadpool 3

Si viste Deadpool 2, entonces sabrás (como todo buen fan) que nos dieron un spoiler que no creíamos que se haría realidad, pues Wolverine nos dio una señal, de la cual en pleno 2024 no tenemos ya duda. Resulta que Marvel volvió a ser víctima de las filtraciones (y no, ahora no tuvo la culpa Tom Holland), pues anoche se filtró el arte conceptual de la máscara de Hugh Jackman como Wolverine y si de por sí los fans le tenían fe a esta película para devolver al UCM a la cima, este vistazo a Wolverine terminó de convencer a fans y seguidores, pero, ¿por qué es tan especial? La verdad, espero que, como fan, no hayas hecho esta pregunta, pero para aquellos jóvenes que no conocen los cómics, el traje original de Wolverine en los 90, es amarillo con detalles azules y tal parece que la producción decidió respetar lo más posible este elemento tan significativo para los fans.

First look at Hugh Jackman's Wolverine Cowl in 'DEADPOOL 3'.



(via: @CanWeGetToast) pic.twitter.com/xpWaVql4zK — X-Men Updates (@XMenUpdate) January 9, 2024

Lo que sabemos sobre Deadpool 3

Este 2024 no veremos en cartelera tantas producciones de superhéroes, esto debido a la huelga de actores y escritores que hubo en Hollywood hace unos meses, lo cual atrasó varios proyectos que se tenían planeados para este nuevo año, ¡pero no te preocupes! Pues aunque Deadpool 3 también se vio afectado, retomaron la producción cuanto antes y será para julio que estrenarán la maravillosa y tan esperada tercera entrega de Deadpool, ¿tú qué opinas?

