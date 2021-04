Deadpool y sus mejores curiosidades que todo cinéfilo debería saber.

Si te consideras un verdadero fan de ‘Deadpool’, posiblemente ya sepas estas curiosidades y si no, aquí te las presentamos para que las conozcas y estés enterado de todo acerca del superhéroe más especial del mundo cinematográfico y de los cómics.

Deadpool fue villano

Debutó en febrero de 1991 en The New Mutants #98 en el Universo Marvel como un villano y aunque no es un superhéroe tradicional, en un inicio no se esperaba que se convirtiera en el personaje actual.

Guarda similitudes con Deathstroke

Deadpool es similar a otro personaje de DC. Nicieza decidió que el nombre real de Deadpool fuera Wade Wilson, pues el de Deathstroke era Slade Wilson y así seguir guardando esa similitud.

También es parecido a Wolverine





Wolverine es un mutante que nació con el poder de sanar rápidamente. Wade Wilson era un hombre sin poderes que fue invitado a formar parte del proyecto Weapon X, con la promesa de que curarían el cáncer terminal que padecía. Aunque no puede morir, todo su cuerpo quedó terriblemente mal.

Se autobautizó

Tras el experimento, Wade Wilson fue torturado y encerrado con otros sujetos de estudio, la idea era que el que sobreviviera se llevaría “la vaquita” y él lo logró. De ahí que decidiera llamarse Deadpool.

Su súperheroe es el Capitán América

Cuando Wade era niño, su ídolo era el Capitán América, pues ambos personajes fueron creados en experimentos del gobierno, por lo que Steve Rogers es de los pocos de Marvel que tratan a Deadpool con respeto.

Destroza “la cuarta pared”

Deadpool es el único con el poder de romper la pared invisible imaginaria entre el cómic y la realidad. Justamente eso y su sentido del humor, son lo que lo hace un personaje tan peculiar y divertido.

