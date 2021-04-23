‘El Rey León’ y su relación con una obra de William Shakespeare.

Las películas al igual que las canciones, muchas veces están inspiradas en otra rama del arte como la literatura; en este caso, 'El Rey León' (1994) tiene relación con la obra literaria de William Shakespeare, 'Hamlet'.

El escritor de obras como 'Otelo' y 'Sueño de una noche de verano' falleció hace 405 años, un 23 de abril de 1616 y en honor a él y a Miguel de Cervantes Saavedra, se celebra cada año la Feria Internacional del Libro, pues ambos murieron en la misma fecha, pero en diferente año.

Es así que 'El Rey León' (1994) tiene una premisa parecida a 'Hamlet', pues la obra del escritor ambientada en Dinamarca, sucede después de que el rey Hamlet es asesinado por su hermano Claudio y su fantasma pide a su Hihi que vengue su muerte.

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Algo parecido a lo anterior sucede en la cinta animada con Scar matando a Mufasa y Simba regresando a su reino después de muchos años para reclamar lo que es suyo.

William Shakespeare es inspiración de muchas otras películas

No es el único film en el que Shakespeare ha sido inspiración, pues 'Diez cosas que odio de tí' es una adaptación de 'La fierecilla domada'. En el libro del escritor, Catalina Minola es experta en alejar a los hombres que se acercan a ella.

En el anterior caso, Bautista Minola, padre de las mujeres, no piensa dar en matrimonio a su hija menor hasta que no se case la mayor. En la cinta, el papá solamente deja salir juntas a las hermanas. Tanto en la cinta como en el libro, llega un joven que acepta acercarse a la hija menor.

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