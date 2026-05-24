Ruta de “La Casa de los Espíritus” en Chile: Guía completa para viajeros mexicanos

Series y películas se llevan todas las miradas en el presente gracias al auge de las plataformas de streaming. Quedarse en casa para disfrutar de este tipo de producciones se ha convertido en el nuevo “mejor plan” de muchas personas.

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Los más aferrados a las series y películas van mucho más allá de simples observadores y fanáticos. Muchos de ellos buscan vivir diversas experiencias relacionadas con sus producciones favoritas y visitar los lugares en donde se filmaron algunas escenas forma parte de sus pretensiones.

¿Dónde se rodó “La Casa de los Espíritus”?

En abril de este año, Prime Video estrenó la serie “La Casa de los Espíritus”, una adaptación de la novela del mismo nombre de la escritora Isabel Allende. Con sus ocho episodios, esta producción ha logrado convertirse es una de las más populares entre los usuarios de la plataforma en México.

La serie ha logrado acaparar la atención con su trama pero además porque muestra locaciones de Chile, en donde fue rodada íntegramente. Santiago y su casco histórico, y la zona central de Chile forman parte de los lugares elegidos para filmar “La Casa de los Espíritus”.

La ruta de “La Casa de los Espíritus”

Teniendo en cuenta lo señalado anteriormente, quienes vieron y se convirtieron en fanáticos de “La Casa de los Espíritus” de seguro desearían conocer los lugares de Chile en donde fue producida. Es por eso que, a través de la Inteligencia Artificial (Gemini), podemos conocer una guía completa de locaciones y consejos prácticos para viajar desde México:

La Ruta de los Espíritus - Las Locaciones Principales

1. El Palacio Bruna (Santiago) – La gran casa señorial de la ciudad: Ubicado en el corazón de la capital, frente al Parque Forestal, este palacio de inspiración renacentista italiana es el epicentro de la filmación. Aquí es donde Alfonso Herrera pasa de la juventud a la vejez en la ficción, recorriendo pasillos y salones señoriales. Originalmente construido a principios del siglo XX, el edificio funcionó durante años como el consulado de Estados Unidos y hoy pertenece a la Cámara Nacional de Comercio.



Qué hacer: Admirar su majestuosa fachada y escalinatas. Aunque no siempre está abierto al público general en su interior, suele abrir sus puertas en eventos culturales como el "Día de los Patrimonios" (fines de mayo) o mediante recorridos guiados institucionales previamente coordinados.

2. Barrio Lastarria (Santiago) – El oasis bohemio e histórico: A unos pasos del Palacio Bruna se encuentra este pintoresco barrio que sirvió de marco para recrear los exteriores de la época, capturando las tensiones políticas y el arte que caracterizan la segunda mitad del libro. Sus calles empedradas, casonas de época, librerías y cafés bohemios encajan a la perfección con la estética de la serie.



Qué hacer: Caminar por la calle José Victorino Lastarria, tomar un café de especialidad y visitar el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM). Es el punto ideal para hospedarse si buscas un ambiente cultural.

3. El Valle de Colchagua y las Haciendas Centrales – Las Tres Marías: Para dar vida a "Las Tres Marías", la mítica y vasta hacienda de campo donde Esteban Trueba levanta su imperio agrícola y vive pasajes cruciales con Clara, la producción se trasladó a la zona centro-sur de Chile. La Región de O'Higgins, y especialmente el Valle de Colchagua, con sus viñedos, colinas doradas y arquitectura colonial de adobe, recrean el entorno rural donde transcurre la mitad de la trama.



Qué hacer: Visitar bodegas históricas en los alrededores de Santa Cruz (como Viña Lapostolle o Viña Montes), recorrer los caminos rurales flanqueados por la Cordillera de los Andes y la de la Costa, y empaparse de la cultura del campo chileno (los "huasos").

Guía de Viaje para Mexicanos en Chile - Conectividad y vuelos



Rutas directas: LATAM Airlines e Aeroméxico operan vuelos directos diarios desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) hacia el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez en Santiago (SCL). El trayecto dura aproximadamente 8 horas.

Rutas con escala: CopA Airlines (vía Panamá) o Avianca (vía Bogotá) ofrecen alternativas saliendo no solo de CDMX, sino también de Cancún, Monterrey o Guadalajara.

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