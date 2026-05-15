Stranger Things en la vida real: Guía para viajar a Atlanta y visitar sus locaciones

No hay dudas de que las plataformas de streaming han logrado convertirse en uno de los principales medios de entretenimiento del presente. Series, películas y documentales forman parte del amplio abanico de producciones que se apoderan de la atención de millones de personas cada día.

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En este marco, el sector turístico se ha ido ensamblando poco a poco con lo que sucede con las producciones y cada vez más personas buscan viajar y conocer los lugares en donde fueron grabadas sus series y películas favoritas.

Stranger Things en Atlanta

Netflix es una de las plataformas más elegidas a nivel mundial y, entre muchas otras, la serie Stranger Things se encuentra entre las más populares. Esta producción de suspenso y ciencia ficción fue creada por los hermanos Duffer y se convirtió en todo un fenómeno cultural desde su lanzamiento en 2016.

#familiaviajera #travelfamily #atlanta #viajarconniños ♬ Stranger Things - Kyle Dixon & Michael Stein @sinfronterasfamily 🎬Visitamos el pueblo Real donde se grabó gran parte de la serie de Stranger Things. Es un panorama increíble para hacer en familia o en viajes con niños Atlanta Estados Unidos. Nosotros vimos la serie completa en familia con el niño más grande y somos fanáticos , ahora fue el momento ideal para este panorama de viaje ya que esta serie llegó a su final😭. Muy poca gente sabe este secreto de hecho nosotros no sabíamos fue grabada en Georgea hasta que llegamos a 🇺🇸. ¿Tu también viste la serie ? #stragerthings

La serie ha recibido numerosas nominaciones a los premios Emmy y es una de las producciones más exitosas de Netflix, rompiendo récords de audiencia global. En cuanto a su rodaje, aunque la historia transcurre en el estado de Indiana, la mayor parte de la serie se grabó en Georgia, Estados Unidos, principalmente en la ciudad de Atlanta y sus alrededores.

¿Cómo visitar las locaciones de Stranger Things?

Retomando la idea de viajar y hacer turismo en los lugares donde se han filmado las series y películas más populares, los fanáticos de Stranger Things tienen la posibilidad de viajar a Atlanta y así entrar en un portal hacia Hawkins, el pueblo ficticio en el que se desarrolla la trama.

Con ayuda de la Inteligencia Artificial, se puede conocer una guía estratégica para organizar un recorrido por las locaciones más icónicas de la serie y partiendo desde México:

Logística - De México a "Hawkins": La forma más directa es volar al Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson (ATL).



Rutas directas: Aeroméxico y Delta ofrecen vuelos sin escalas desde CDMX y Cancún.

Escalas: Volaris o VivaAerobus suelen tener opciones con escala en Houston o Dallas, que a veces bajan el costo.

Documentación y clima



Requisitos: Pasaporte vigente y Visa americana.

Mejor época: De marzo a mayo o de septiembre a noviembre. El verano en Georgia es extremadamente húmedo y caluroso (muy similar al clima de Veracruz o el noreste de México).

Las locaciones imprescindibles

La mayoría de los puntos están en pueblos pequeños a las afueras de Atlanta. Es vital rentar un auto, ya que el transporte público no llega a estas zonas.

Laboratorio de Hawkins (Emory Briarcliff Campus)



El imponente y brutalista edificio donde Once fue retenida. En realidad, era un hospital psiquiátrico.

Ubicación: 1256 Briarcliff Rd NE, Atlanta.

Nota: Puedes verlo desde afuera y tomar fotos, pero el acceso al interior suele estar restringido.

El Centro de Hawkins (Jackson, Georgia)



A una hora al sur de Atlanta está el pueblo de Jackson. Aquí encontrarás:

Melvald’s General Store: Donde trabajaba Joyce Byers.

El callejón: Donde Jonathan y Steve tienen su famosa pelea.

La biblioteca pública.

Tip: Todo está a una caminata de distancia en el cuadro principal del pueblo.

Starcourt Mall (Gwinnett Place Mall)



El centro comercial de la temporada 3.

Ubicación: Duluth, Georgia.

Nota: Gran parte del mall está cerrado o en remodelación, pero la estructura exterior es inconfundible.

Hawkins Middle & High School



Las escuelas de los protagonistas.

Ubicación: 109 South Lee St, Stockbridge.

Nota: Es una propiedad privada (antigua escuela real). Sé respetuoso y mantente en las áreas públicas para las fotos.

La Cantera (Bellwood Quarry)

