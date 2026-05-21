Cómo ir a Columbia Británica y armar tu ruta de la película “Criaturas luminosas”

Viajar es uno de los placeres más grandes de la vida y si se combina con otros pasatiempos preferidos se convierte en una experiencia mucho más enriquecedora. Eso es lo que están haciendo los amantes del cine al emprender viajes a los lugares en donde fueron rodadas sus producciones favoritas.

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La Inteligencia Artificial (Gemini) es una gran aliada en este proceso ya que permite conocer datos sobre las producciones, las locaciones en donde son rodadas y las alternativas para llegar a esos destinos.

¿Dónde se rodó Criaturas luminosas?

En esta oportunidad, el play lo damos sobre el filme “Criaturas luminosas”, una producción dramática que se encuentra en la plataforma Netflix y que se estrenó recientemente. La película está basada en la novela del mismo nombre de Shelby Van Pelt y es una de las más vistas en México.

“Criaturas luminosas” fue filmada casi en su totalidad en la provincia de Columbia Británica, en Canadá. La atmósfera lluviosa y mística del noroeste del Pacífico permitieron darle a la trama una estética muy especial y que ilusiona a muchos con conocerlas.

La ruta de Criaturas luminosas

Para quienes sueñan con visitar los lugares en donde fueron rodadas sus películas favoritas, Columbia Británica es un gran destino. La película “Criaturas luminosas” nos permitió descubrir paisajes muy bellos de Vancouver y sus alrededores.

Gemini nos invita a visitar desde México las locaciones donde se desarrollaron las escenas de esta gran película y para que podamos hacerlo nos compartió una guía completa para viajar y armar una ruta cinematográfica y natural por la costa canadiense:

Cómo ir de México a Columbia Británica: La principal puerta de entrada a esta provincia es el Aeropuerto Internacional de Vancouver (YVR).



Vuelos Directos: Desde la Ciudad de México (AICM / AIFA) y Cancún, aerolíneas como Air Canada y Aeroméxico ofrecen vuelos directos a Vancouver (de unas 5 a 6 horas de duración). Si viajas desde otras ciudades como Guadalajara o Monterrey, lo habitual es hacer una escala corta en CDMX o en alguna ciudad de Estados Unidos, como Los Ángeles o San Francisco.

Requisitos de entrada: Si viajas por aire, necesitas tramitar la eTA (Autorización Electrónica de Viaje) canadiense. Ojo: Desde las actualizaciones de visado, para que te aprueben la eTA debes tener una visa estadounidense válida o haber tenido una visa canadiense en los últimos 10 años. Si no cumples esto, deberás tramitar la Visa de Turista regular.

La ruta de "Criaturas luminosas" en Vancouver: Para sentirte dentro de la película, interactuar con la esencia de Marcellus (el pulpo gigante del Pacífico) y caminar por las calles de "Sowell Bay", tu itinerario debe concentrarse en la zona metropolitana de Vancouver.



Stanley Park y el Acuario de Vancouver (El corazón de la historia): La mayor parte de las escenas interiores del acuario de la película —donde Tova trabaja y charla con Marcellus— se filmaron en el Vancouver Aquarium, ubicado dentro del icónico Stanley Park.

Deep Cove (El pueblo de "Sowell Bay"): Este bellísimo e idílico vecindario en North Vancouver sirvió como el escenario principal para las calles del pueblo.

Gallant Avenue: Camina por esta calle; es la vía principal que Tova y Cameron recorren en la película. Aquí se montaron fachadas como la inmobiliaria Olympus Realty o la tienda de paddle surf de Avery (Wild Tide).

Deep Cove Yacht Club y Government Dock: El exterior del club náutico local se modificó digitalmente para que pareciera el Acuario de Sowell Bay. Justo al lado está el muelle donde se colocó el icónico banco frente al agua donde Tova se sienta a reflexionar (el banco se puso solo para el rodaje, ¡pero las vistas al fiordo Indian Arm son exactamente las mismas!).

Horseshoe Bay (Los detalles costeros): Ubicado al oeste de North Vancouver, este pintoresco puerto de ferris prestó sus colores para el diseño digital de la película.

Lookout Coffee Shop: Esta cafetería real, situada sobre Sewell's Marina con impresionantes vistas a Howe Sound, sirvió de inspiración para complementar los exteriores del acuario ficticio. Es el lugar ideal para tomar un café y contemplar los barcos y las montañas recortadas en el horizonte.

El toque extra - Ruta de las auténticas "Criaturas Luminosas": Si además del set de rodaje quieres experimentar el concepto de "criaturas luminosas" en la vida real, la costa de Columbia Británica es famosa por uno de los fenómenos naturales más mágicos del mundo: la bioluminiscencia marina (provocada por el fitoplancton que brilla con un tono azul eléctrico al agitar el agua).

