Tras las cámaras: Cómo visitar las locaciones de “Comer, Rezar, Ladrar” en Austria

Netflix sigue siendo una de las plataformas de streaming más elegidas a nivel mundial. Su amplio catálogo incluye series, películas y documentales que logran atrapar a sus millones de suscriptores que, además, experimentan diferentes sensaciones con cada producción.

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En torno a esto último, muchas personas están incursionando en el turismo relacionado con las películas y series que los han atrapado. Esto quiere decir que los viajes son programados en torno a las locaciones donde se rodaron las escenas que más se han grabado en sus retinas.

¿Dónde se rodó Comer, Rezar, Ladrar?

Los lugares elegidos para filmar las series y películas no solo se destacan por tener bellos paisajes, sino que muchos de ellos evocan a otras épocas o sirven para generar ciertos tipos de atmósferas. "Comer, Rezar, Ladrar" es una comedia romántica alemana que destaca por sus pintorescas locaciones y la química entre su elenco internacional.

#netflix #peliculasrecomendadas #recomendaciones #comedia ♬ sonido original - Shang @recomendemoscine Comer, rezar, ladrar (2026) Cinco excéntricos dueños de perros buscan ayuda para lidiar con sus amigos peludos. Tras probar de todo, se aferran a su última esperanza: un curso intensivo con Nodon, un carismático y celebérrimo adiestrador que vive en las montañas del Tirol. El peculiar grupo está formado por Úrsula, una política que detesta a los perros pero ha adoptado a la testaruda Brenda para lavar su imagen; la cándida Babs y su indómito perrazo, Torsten; Ziggy y Helmut, una pareja mal avenida dueña de una yorkshire terrier llamada Gaga a la que tienen demasiado mimada; y, por último pero no por ello menos importante, el introvertido Hakan, que desconfía de su insegura pastora belga, Roxy. Nodon intenta reconducir la situación con técnicas poco habituales, pero pronto queda claro que quienes realmente necesitan ayuda no son los perros, sino sus amos. - - #peliculas

El filme se rodó entre agosto y octubre de 2024 en el Tirol, Austria. La producción aprovechó los espectaculares paisajes de los Alpes austríacos para ambientar el retiro de entrenamiento canino que lidera el personaje de Rúrik Gíslason.

¿Cómo visitar las locaciones de Comer, Rezar, Ladrar?

Cabe destacar que, además del entorno montañoso, la producción de Comer, Rezar, Ladrar también contó con locaciones en Berlín, Alemania, para algunas de las secuencias urbanas. Es por todo lo señalado que muchos de los espectadores que amaron esta película sueñan con visitar estas locaciones.

Para los fans de Comer, Rezar, Ladrar, la Inteligencia Artificial nos revela la guía técnica para organizar un viaje desde México para visitar las locaciones de Comer, Rezar, Ladrar en Austria:

El destino principal - Valle de Senderstal: La mayoría de las escenas rurales y la emblemática cabaña donde ocurre gran parte de la historia se encuentran en el valle de Senderstal, ubicado en los Alpes del Stubai.



Punto de referencia: La cabaña original de la película está situada cerca de Kemater Alm, un refugio de montaña a los pies de las impresionantes formaciones rocosas de Kalkkögel (conocidas como los "Dolomitas del Tirol del Norte").

Actividad recomendada: Existe una ruta de senderismo guiada que parte desde el estacionamiento de Salfainsee (en la carretera hacia Kemater Alm) que te lleva directamente a los sets de filmación.

Ruta de viaje desde México: Para llegar a esta zona desde México, la ruta más eficiente es volar hacia Innsbruck (INN) o Múnich (MUC).



Vuelos: No existen vuelos directos desde México a Austria. Las conexiones más comunes son vía Madrid (Iberia), Frankfurt (Lufthansa) o Ámsterdam (KLM).

Opción A (Innsbruck): Es el aeropuerto más cercano, a solo 20-30 minutos en auto de las locaciones.

Opción B (Múnich): Suele ser más económico. Desde Múnich, puedes tomar un tren de los Ferrocarriles Federales Austriacos (ÖBB) o un autobús de FlixBus que te dejará en Innsbruck en unas 2 a 3 horas.

Transporte local: Una vez en Innsbruck, lo ideal es alquilar un auto para llegar al pueblo de Grinzens, que es la puerta de entrada al valle de Senderstal.

Logística y locaciones clave

