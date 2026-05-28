Ruta “Hazme el favor” en Nueva York: Cómo visitar las locaciones de la popular película si viajas de México

Los amantes del cine no solo disfrutan de estas producciones en las salas y grandes pantallas, sino que las plataformas de streaming les permiten hacerlo a cualquier hora, los 365 días del año. Además, algunos se aventuran a viajar y conocer las locaciones de sus filmes favoritos por lo que la experiencia es por demás enriquecedora.

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México es uno de los países en donde más cine y series se consumen, motivo por el cual también acuna una gran cantidad de fanáticos de las producciones en tendencia. “Hazme el favor” es una de las películas que en la plataforma Netflix ha logrado ubicarse entre las más elegidas y con las locaciones que muchos desean conocer.

¿Dónde se rodó “Hazme el favor”?

“Hazme el favor” es una comedia que fue estrenada en cines en el año 2023 y que luego pasó a integrar el catálogo de Netflix. Bajo la dirección de Gene Stupnitsky, el filme ha logrado establecerse como una de las producciones más vistas en la plataforma y que más fanáticos ha sumado.

La trama de esta popular película se desarrolla en Montauk, Nueva York, aunque el rodaje en su mayoría no se realizó allí sino en zonas del condado de Nassau, en Long Island. Las escenas en exteriores han logrado impactar en la audiencia y eso despierta la curiosidad por conocer cada locación.

Ruta “Hazme el favor” en Nueva York

Quienes son fans de esta producción protagonizada por Jennifer Lawrence y Andrew Barth Feldman, de seguro se han enamorado de los paisajes costeros, las playas infinitas y el aire nostálgico del pueblo donde se desarrolla la historia. Es por eso que, con ayuda de la Inteligencia Artificial (Gemini), te proponemos programar tu próximo viaje de película.

Montauk y el extremo de Long Island

El Faro de Montauk (Montauk Point Light): Es el símbolo indiscutible del lugar. Aparece en las tomas panorámicas y establece el ambiente marítimo de la película. Es el faro más antiguo del estado de Nueva York.

Las Playas de Montauk: Las escenas donde Maddie y Percy caminan cerca del mar o confrontan a los adolescentes locales se inspiran en la costa atlántica de esta zona, conocida por sus dunas pesadas y su oleaje perfecto para el surf.

Puntos de filmación en Nassau County: Para optimizar costos y logística, gran parte de las escenas urbanas y comerciales se filmaron un poco más cerca de la ciudad de Nueva York, principalmente en Greenvale y Point Lookout:

El bar donde trabaja Maddie: Las escenas del bar costero se recrearon en locaciones reales de la bahía de Point Lookout, capturando la esencia de los locales donde los "locales" conviven (y chocan) con los turistas adinerados de verano.

Las calles residenciales: El contraste entre la modesta casa de Maddie y las gigantescas mansiones de los padres de Percy se filmó en vecindarios seleccionados del norte de Long Island.

Cómo llegar desde México: Para armar esta ruta de la manera más eficiente, la clave está en una buena combinación de vuelos y transporte terrestre.

Paso 1: El vuelo internacional

Debes volar hacia la ciudad de Nueva York. Las mejores opciones desde México son:

Aeropuertos de llegada: Busca vuelos directos al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK) o al Aeropuerto de La Guardia (LGA). JFK es el más conveniente si planeas ir directo a Long Island sin pasar por Manhattan.

Rutas directas: Hay vuelos diarios sin escalas desde la Ciudad de México (AICM / AIFA), Cancún, Guadalajara y Monterrey operados por aerolíneas nacionales e internacionales.

Paso 2: El traslado a las locaciones:

Una vez en Nueva York, tienes dos opciones principales para moverte hacia el este:



En Tren (La ruta clásica y panorámica): Toma el Long Island Rail Road (LIRR) desde la estación Penn Station o Grand Central Madison en Manhattan, o desde la estación Jamaica (conectada directamente al JFK mediante el AirTrain). La línea termina exactamente en la estación de Montauk. El viaje toma alrededor de 3 a 3.5 horas y te ofrece paisajes increíbles.

Rentando un auto (La opción recomendada): Renta un auto directamente en el aeropuerto. Manejar por la autopista Long Island Expressway (I-495 E) te dará la libertad de desviarte a los pueblos de Nassau (como Point Lookout) antes de llegar al extremo de Montauk. El trayecto en auto sin tráfico es de unas 2.5 horas, pero en verano puede duplicarse debido al turismo.

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