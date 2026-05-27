Ruta Peaky Blinders: Guía de viaje de México a Inglaterra
Ruta Peaky Blinders. Guía definitiva para viajar de México a Inglaterra y conocer las locaciones de la serie.
No hay dudas que hay series y películas que logran grabarse a fuego en la vida de muchas personas y ahora, con el auge de las plataformas de streaming, las grandes producciones proliferan y no dejan de superarse.
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Netflix es una de estas plataformas que ya ha acostumbrado a sus millones de usuarios a importantes producciones de talla internacional. Al respecto, muchas personas se convierten en fanáticas de filmes y series, tanto que algunas buscan la manera de viajar y conocer las locaciones en donde fueron rodadas.
¿Dónde se rodó Peaky Blinders?
Entre las series más aclamadas de Netflix se encuentra Peaky Blinders, destacada por ser un drama histórico británico y que se emitió a lo largo de seis temporadas. La trama se ambienta en Birmingham, Inglaterra, justo después de la Primera Guerra Mundial, y sigue el ascenso de la familia criminal Shelby, de origen gitano.
@mariaspeaksenglish ¿Viajar a la época de los Peaky Blinders? Yo digo sí, my dear 😌 En este museo puedes pasear por calles de hace más de 100 años, entrar en casas y tiendas… y ver a actores viviendo como en aquella época. Y lo más loco: todo fue reconstruido brick by brick con edificios reales 🤯 📍Black Country Living Museum (cerca de Birmingham) Thank you so much @lovegreatbritain @visit_birmingham y @bclivingmuseum for this incredible experience 💙 I had the time of my life!! #mariaspeaksenglish #aprenderingles #peakyblinders #englishculture ♬ sonido original - Maria Speaks English
La famosa serie se rodó en su mayoría en el norte de Inglaterra, principalmente en las ciudades de Liverpool y Manchester, y en la región de Yorkshire. De todos modos, la idea fue recrear la atmósfera sombría de Birmingham.
Guía de viaje Peaky Blinders
Con ayuda de la Inteligencia Artificial (Gemini), los fanáticos de Peaky Blinders tienen la posibilidad de organizar un viaje desde México hasta el corazón industrial de Inglaterra y vivir así una aventura excepcional. Al respecto, esta tecnología comparte la guía completa de viaje hasta el cuartel general de la serie, y los puntos exactos que hay que visitar:
Cómo llegar desde México: Para iniciar tu ruta, la mejor opción es volar hacia el Reino Unido
- Ruta Aérea: Puedes tomar un vuelo directo desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) o Cancún hacia el Aeropuerto de Londres-Heathrow.
- Conexión a Birmingham: Desde Londres, puedes tomar un tren rápido desde la estación de London Euston hasta la estación Birmingham New Street (el trayecto dura aproximadamente 1 hora y 20 minutos). También hay vuelos con escalas directamente al Aeropuerto de Birmingham (BHX) o al de Mánchester (MAN) si prefieres empezar desde el norte.
La ruta Peaky Blinders (Locaciones Imperdibles): Para vivir la experiencia al máximo, tu itinerario debe centrarse en Birmingham y sus alrededores, extendiéndose un poco hacia el norte donde se filmaron los escenarios más icónicos.
- El Verdadero Corazón de la Serie: Black Country Living Museum: Situado en Dudley (a solo 20 minutos en tren del centro de Birmingham), el Black Country Living Museum es la locación principal de la serie. Es un museo al aire libre que recrea un pueblo industrial real del siglo XIX y principios del XX.
- Qué verás: Aquí se encuentra el icónico "Charlie's Yard" (el patio de chatarra de Charlie Strong donde los Shelby guardaban el contrabando y sus caballos), el puente del canal donde Ada y Freddie se reunían en secreto, y los talleres de herrería.
Experiencia Extra: Organizan las famosas Peaky Blinders Nights, donde puedes ir vestido con gorra plana, tomar una cerveza local y caminar entre actores caracterizados bajo la niebla industrial.
- Digbeth y Gas Street Basin (Birmingham Centro): Aunque la Birmingham actual es muy moderna, hay rincones donde respira la esencia de Steven Knight (creador de la serie).
- Digbeth: Es el barrio donde operaba la banda real en la década de 1890. Hoy es un distrito súper alternativo, lleno de arte urbano (busca los murales gigantes dedicados a la serie) y almacenes victorianos de ladrillo rojo. Aquí se ubican los nuevos Digbeth Loc Studios donde se rodó parte de la película de la franquicia.
- Gas Street Basin: La red de canales de la ciudad que sirvió como transporte clave en los episodios y mantiene el ambiente portuario de la época.
- La Mansión de Tommy Shelby - Arley Hall & Gardens: Ubicada en el condado de Cheshire (fácilmente accesible en tren o auto desde Birmingham o Mánchester), esta imponente finca del siglo XIX es el hogar real de la locación conocida como Arrow House.
- Qué verás: Arley Hall & Gardens sirvió a partir de la tercera temporada como la lujosa propiedad residencial de Tommy. Podrás entrar a la biblioteca real que se transformó en el famoso estudio y oficina donde él tomaba las decisiones de los Shelby.
- La Extensión del Set: Liverpool es, irónicamente, donde más calles de "Birmingham" se grabaron gracias a su arquitectura victoriana intacta. Está a 1 hora y media en tren desde Birmingham.
- El hogar de la tía Polly: Filmado en el pintoresco pueblo de Port Sunlight (en la península de Wirral), un vecindario hermoso construido originalmente para obreros de una fábrica de jabón.
- Asuntos Políticos: El imponente St George's Hall en el centro de Liverpool prestó sus salones y fachadas para las escenas de las altas esferas políticas y los mítines de Oswald Mosley.