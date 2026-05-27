Ruta Peaky Blinders: Guía de viaje de México a Inglaterra

No hay dudas que hay series y películas que logran grabarse a fuego en la vida de muchas personas y ahora, con el auge de las plataformas de streaming, las grandes producciones proliferan y no dejan de superarse.

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Netflix es una de estas plataformas que ya ha acostumbrado a sus millones de usuarios a importantes producciones de talla internacional. Al respecto, muchas personas se convierten en fanáticas de filmes y series, tanto que algunas buscan la manera de viajar y conocer las locaciones en donde fueron rodadas.

¿Dónde se rodó Peaky Blinders?

Entre las series más aclamadas de Netflix se encuentra Peaky Blinders, destacada por ser un drama histórico británico y que se emitió a lo largo de seis temporadas. La trama se ambienta en Birmingham, Inglaterra, justo después de la Primera Guerra Mundial, y sigue el ascenso de la familia criminal Shelby, de origen gitano.

#aprenderingles #peakyblinders #englishculture ♬ sonido original - Maria Speaks English @mariaspeaksenglish ¿Viajar a la época de los Peaky Blinders? Yo digo sí, my dear 😌 En este museo puedes pasear por calles de hace más de 100 años, entrar en casas y tiendas… y ver a actores viviendo como en aquella época. Y lo más loco: todo fue reconstruido brick by brick con edificios reales 🤯 📍Black Country Living Museum (cerca de Birmingham) Thank you so much @lovegreatbritain @visit_birmingham y @bclivingmuseum for this incredible experience 💙 I had the time of my life!! #mariaspeaksenglish

La famosa serie se rodó en su mayoría en el norte de Inglaterra, principalmente en las ciudades de Liverpool y Manchester, y en la región de Yorkshire. De todos modos, la idea fue recrear la atmósfera sombría de Birmingham.

Guía de viaje Peaky Blinders

Con ayuda de la Inteligencia Artificial (Gemini), los fanáticos de Peaky Blinders tienen la posibilidad de organizar un viaje desde México hasta el corazón industrial de Inglaterra y vivir así una aventura excepcional. Al respecto, esta tecnología comparte la guía completa de viaje hasta el cuartel general de la serie, y los puntos exactos que hay que visitar:

Cómo llegar desde México: Para iniciar tu ruta, la mejor opción es volar hacia el Reino Unido



Ruta Aérea: Puedes tomar un vuelo directo desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) o Cancún hacia el Aeropuerto de Londres-Heathrow.

Conexión a Birmingham: Desde Londres, puedes tomar un tren rápido desde la estación de London Euston hasta la estación Birmingham New Street (el trayecto dura aproximadamente 1 hora y 20 minutos). También hay vuelos con escalas directamente al Aeropuerto de Birmingham (BHX) o al de Mánchester (MAN) si prefieres empezar desde el norte.

La ruta Peaky Blinders (Locaciones Imperdibles): Para vivir la experiencia al máximo, tu itinerario debe centrarse en Birmingham y sus alrededores, extendiéndose un poco hacia el norte donde se filmaron los escenarios más icónicos.



El Verdadero Corazón de la Serie: Black Country Living Museum: Situado en Dudley (a solo 20 minutos en tren del centro de Birmingham), el Black Country Living Museum es la locación principal de la serie. Es un museo al aire libre que recrea un pueblo industrial real del siglo XIX y principios del XX.

Qué verás: Aquí se encuentra el icónico "Charlie's Yard" (el patio de chatarra de Charlie Strong donde los Shelby guardaban el contrabando y sus caballos), el puente del canal donde Ada y Freddie se reunían en secreto, y los talleres de herrería.

Experiencia Extra: Organizan las famosas Peaky Blinders Nights, donde puedes ir vestido con gorra plana, tomar una cerveza local y caminar entre actores caracterizados bajo la niebla industrial.

