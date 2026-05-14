Cómo viajar de México a la India: Una ruta inspirada en Los dos hemisferios de Lucca

Viajar es sin lugar a dudas unas de las experiencias que más disfruta el ser humano. Ya sea por turismo, estudio o trabajo, moverse de un lugar a otro nos permite tomar contacto con otros paisajes, otras tradiciones, culturas diferentes y costumbres sorprendentes.

Noticias Zacatecas del 8 de mayo 2026

El cine es una manera de viajar ya que muchas películas son rodadas en lugares maravillosos que son elegidos por los paisajes que ofrecen o porque ayudan a darle atmósfera a la historia contada. Un ejemplo de ello es el filme Los dos hemisferios de Lucca que fue rodada en India pero que tiene sus primeros pasos en México.

¿Dónde se rodó Los dos hemisferios de Lucca?

La película Los dos hemisferios de Lucca se convirtió en una de las más populares en México. Fue lanzada a través de Netflix, bajo la dirección de Mariana Chenillo y basada en la conmovedora memoria de Bárbara Anderson que narra el viaje de una familia mexicana hacia la India, detrás de un tratamiento experimental para un niño que padece de parálisis cerebral.

Gran parte del filme fue rodada en locaciones de la Ciudad de México (CDMX), pero otras escenas fueron filmadas en la India. En este rincón de Asia la película logró capturar el contraste cultural de ciudades como Bangalore, darle una cuota de realismo y sumarle emoción a la atmósfera.

¿Cómo viajar a la India?

Retomando lo señalado anteriormente, la experiencia de viajar es algo que nadie quiere perderse y si se trata a un destino en donde fue rodada una película que logró atraparnos, de seguro adquiere un valor agregado. Por lo tanto, a quienes disfrutaron de Los dos hemisferios de Lucca seguramente les interesará saber cómo viajar de México a la India siguiendo el espíritu del filme.

A continuación, se detalla cómo emprender este viaje que trasciende lo netamente geográfico porque se trata de una travesía de esperanza, sanación y contrastes profundos:

La ruta aérea - cruzando el hemisferio: No existen vuelos directos desde México a la India. Inspirados en la narrativa de Anderson, el viaje suele dividirse en escalas que marcan la transición entre occidente y oriente:



Vía Europa (La ruta clásica): Ciudad de México (AICM) – Madrid, Londres o Frankfurt – Bangalore (BLR) o Delhi (DEL). Es la opción más común para quienes buscan mejores tiempos de conexión.

Vía Medio Oriente (La ruta del lujo y la eficiencia): Ciudad de México – Dubái (Emirates) o Doha (Qatar Airways) – Bangalore. Esta ruta es excelente por la calidad del servicio, especialmente si el viaje tiene un propósito médico o de cuidados especiales.

Requisitos de entrada



Visa: Los mexicanos necesitan una e-Visa (Visa electrónica). Se tramita en línea y suele aprobarse en 72 horas.

Salud: Aunque el libro se enfoca en un tratamiento específico, para cualquier viajero es recomendable la vacuna contra la Fiebre Amarilla y consultar el centro de vacunación del viajero sobre la Tifoidea y Hepatitis A.

El destino – Bangalore: En el libro, Bangalore es el escenario central. Conocida como el "Silicon Valley de la India", es una ciudad de contrastes: tecnología de punta y caos tradicional.



El Legado de Lucca: Si tu interés nace del libro, visitarás o pasarás cerca del área de Jayanagar, donde se encuentran centros de salud de vanguardia.

Clima: A diferencia del calor sofocante de Delhi, Bangalore tiene un clima templado "eterno", similar al de la Ciudad de México o Guadalajara, lo que facilita la estancia prolongada.

Inspiración en el camino: Para que el viaje tenga la esencia de la obra de Anderson, considera estos pilares:



La Resiliencia: El libro es un testimonio sobre no aceptar un "no" por respuesta. Viajar a la India requiere esa misma paciencia y apertura mental ante lo inesperado.

La Dualidad: Verás la pobreza extrema junto a la riqueza espiritual y tecnológica. Al igual que en la narrativa, el viaje te obliga a mirar "el otro hemisferio" de la condición humana.

Espiritualidad Práctica: No se trata solo de templos, sino de la conexión con las personas. La hospitalidad india (Atithi Devo Bhava - El huésped es un dios) resuena con la calidez mexicana.

Consejos prácticos para el "viajero Lucca"



Transporte Local: Descarga Uber u Ola. Son fundamentales para evitar regateos estresantes en los rickshaws (mototaxis).

Conectividad: Compra una tarjeta SIM local (Airtel o Jio) en el aeropuerto; la comunicación constante es vital en un país tan vasto.

Alimentación: Sigue la regla de oro: "Cook it, peel it or forget it" (Cocínalo, pélalo o olvídalo). La comida en India es deliciosa pero requiere un periodo de adaptación para el estómago mexicano.

Una parada adicional - El contraste: Si después de Bangalore buscas la paz que se respira al final de un ciclo de sanación, considera volar a:

