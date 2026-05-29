Cómo ir de México a Strongsville: Ruta por los escenarios del documental “El choque”

Las plataformas de streaming se han convertido en uno de los principales medios de entretenimiento de la actualidad. Plataformas como Netflix permiten que millones de personas disfruten de series, películas y documentales en la comodidad de su casa y a cualquier hora del día.

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Son innumerables las producciones que están al alcance de un solo clic y en México se consume la gran mayoría de estas. El documental "El Choque" es uno de los lanzamientos más recientes de Netflix con una historia real de fondo y que no deja de sumar visualizaciones.

¿Dónde se rodó El Choque?

“El Choque” es un documental que reconstruye la fatal historia de Mackenzie Shirilla, una adolescente de 17 años que chocó intencionalmente su automóvil contra un edificio. El impacto les causó la muerte a su novio, Dominic Russo, y a su amigo Davion Flanagan, mientras que ella fue la única sobreviviente.

El documental está enfocado en la investigación policial en torno al estremecedor hecho que ha despertado intensos debates. Esta historia tuvo como epicentro a la ciudad Strongsville, en el estado de Ohio, Estados Unidos, lugar en donde fueron rodadas muchas escenas para ilustrar lo que verdaderamente ocurrió.

Ruta de "El Choque"

Teniendo en cuenta que muchas personas son fanáticas de este tipo de producciones, las locaciones de "El Choque" despiertan mucha curiosidad porque se trata de nada más y nada menos que los lugares reales en donde ocurrieron los hechos. Strongsville es la ciudad en donde vivían los involucrados y en donde transcurrió la investigación de las autoridades, por lo que viajar hasta allí puede incrementar aún más los sentimientos que el documental despierta.

Cómo ir de México a Strongsville: Es un suburbio residencial e industrial ubicado en el condado de Cuyahoga, al norte del estado de Ohio, muy cerca de la ciudad de Cleveland.



Paso 1: Vuelo internacional desde México Debes tomar un vuelo desde cualquier aeropuerto principal de México (como el AICM en CDMX, Guadalajara o Monterrey) con destino al Aeropuerto Internacional de Cleveland-Hopkins (CLE). Generalmente se hace una escala corta en centros de conexión de Estados Unidos como Houston (IAH), Dallas (DFW) o Atlanta (ATL).

Paso 2: Traslado del aeropuerto a Strongsville El aeropuerto de Cleveland queda sumamente cerca de Strongsville (a unos 15-20 minutos en automóvil). La forma más directa y recomendada para hacer la ruta de los escenarios es rentar un auto en el mismo aeropuerto y tomar la autopista I-71 South.

Ruta por los escenarios reales del documental en Strongsville: Una vez en Strongsville, los puntos geográficos más importantes del caso que estructuran la narrativa visual de El choque se pueden recorrer en auto de la siguiente manera:

Pearl Road (El inicio del trayecto)



El documental muestra grabaciones de cámaras de seguridad de la madrugada del 31 de julio de 2022. El recorrido trágico comenzó transitando por Pearl Road (una de las avenidas principales de Strongsville), desde donde el vehículo Toyota Camry conducido por Shirilla giró de manera controlada hacia la zona industrial.

Punto B: El sitio del impacto (Progress Drive y Alameda Drive)



En el documental: Tras girar desde Pearl Road, el auto aceleró en línea recta por Progress Drive hasta alcanzar los 160 km/h (100 mph), cruzando la intersección en forma de "T" sin frenar, para terminar impactando directamente contra la esquina de ladrillo del edificio comercial e industrial conocido como el Plidco Building. El documental utiliza las tomas de la cámara de seguridad de este complejo y las fotos forenses del muro para reconstruir la escena.

Punto C: Strongsville High School



En el documental: Se menciona constantemente al reconstruir el entorno de los jóvenes. Tanto la conductora como Davion Flanagan (una de las víctimas, quien además era una destacada figura del equipo de fútbol americano de la escuela) acababan de graduarse de esta institución educativa local. Las transiciones de la ciudad suelen incluir aspectos del entorno escolar y juvenil de la comunidad.

Punto D: Tribunal del Condado de Cuyahoga (Cuyahoga County Common Pleas Court)

