De México a Surrey: Guía de viaje definitiva para fans de la miniserie “Los no elegidos”

Los fanáticos del cine y las plataformas de streaming atraviesan un gran presente ya que la industria no deja de lanzar estrenos. Son las plataformas como Netflix en donde proliferan la mayoría de los estrenos y varían entre series, películas y documentales.

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Muchas de estas producciones atrapan a los espectadores con sus tramas, pero además lo hacen con los paisajes y ambientes que se muestran en pantalla. Esto se debe a que en muchos casos se emplean locaciones reales, fuera de los estudios de grabación, y eso es algo que también fascina a las grandes audiencias.

¿Dónde se rodó "Los no elegidos"?

Entre los lanzamientos de este 2026 se encuentra la miniserie "Los no elegidos", una producción de origen británico, que consta de seis episodios y que se convirtió rápidamente en un éxito global de la plataforma Netflix.

Esta historia está inspirada en hechos reales y testimonios que fueron recopilados de personas que pudieron escapar de sectas del Reino Unido. La miniserie se rodó principalmente en el condado de Surrey, en el sureste de Inglaterra, ofreciendo paisajes de bosques y campos rurales.

Ruta "Los no elegidos"

Muchas personas disfrutaron íntegramente de la miniserie "Los no elegidos" y de seguro se habrán intrigado por los paisajes rurales británicos que en esta aparecen. Teniendo en cuenta que se trata de locaciones reales de Surrey, pensar en viajar hasta ellas no es una locura.

La Inteligencia Artificial (Gemini) nos ayuda con una hoja de ruta para cruzar el Atlántico desde México y sumergirnos en la atmósfera de la miniserie:

El itinerario de rodaje en Surrey y alrededores: Para capturar la vibra aislada y natural de la congregación, la producción aprovechó al máximo la campiña inglesa y algunos de los estudios más importantes del mundo.

La campiña de Surrey: Las escenas exteriores que muestran las caminatas por el bosque, las asambleas al aire libre y esa tensa calma rural se filmaron en los valles abiertos de Surrey. Este condado funciona como el lienzo perfecto para mostrar el aislamiento de los personajes.



Qué buscar: Presta atención a las colinas verdes y los senderos boscosos donde la pequeña Grace se pierde al inicio de la tormenta.

Shepperton Studios: No todo lo que ves es intemperie. Gran parte de los interiores opresivos de las casas de la secta, los salones de reuniones y los tensos comedores familiares se construyeron y filmaron en Shepperton Studios, ubicados precisamente en Surrey. Es uno de los complejos cinematográficos más legendarios del Reino Unido (aquí también se graban éxitos como Los Bridgerton).

El contraste con Londres: Para algunas tomas de transición y contextualizar la historia en la Inglaterra contemporánea, la producción se trasladó brevemente a la capital. Si afinas el ojo en los planos urbanos, podrás distinguir tres íconos inconfundibles del skyline londinense:



El Big Ben y el Palacio de Westminster.

El emblemático Tower Bridge.

La gigantesca noria del London Eye.

Qué ver en Surrey - El lado turístico para el fan: Ya que viajas hasta allá, puedes aprovechar para conocer los puntos turísticos más imponentes de Surrey, que comparten exactamente la misma estética visual de la miniserie:



Box Hill: Uno de los miradores naturales más famosos de la zona. Es ideal para hacer senderismo y tomar fotos de las colinas que recuerdan a los paisajes de la serie.

Guildford: Una bellísima ciudad histórica con calles empedradas, un castillo medieval y un ambiente universitario encantador. Es perfecta para usarla como base durante tu viaje.

Painshill Park: Un impresionante parque paisajístico del siglo XVIII. Tiene lagos, puentes y templos decorativos que te harán sentir dentro de un drama de época (o de un thriller rural).

RHS Garden Wisley: Si buscas desconectarte, este es uno de los jardines botánicos más grandes e importantes de todo el Reino Unido, famoso por su espectacular variedad de plantas y enormes invernaderos.

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