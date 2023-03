¡Este fue el difícil reto al que se enfrentó Danny DeVito en El Lorax!

Danny DeVito nació en Nueva Jersey, Estados Unidos, por lo tanto, su idioma natal es el inglés, pero, ¿por qué te menciono esto? ¡La respuesta es fácil! Cuando comenzó a hacer el doblaje de El Lorax en su idioma original, pidió hacerlo en otros idiomas para demostrar respeto por estos y su cultura. ¡¿Pero cómo?! ¿Acaso Danny DeVito es políglota y no lo sabíamos? Pues no realmente… Es por esto que realizar el trabajo mil veces más y en un idioma que no acostumbras a hablar (y que jamás había intentado siquiera pronunciar) es una tarea bastante difícil. Sin embargo, Danny DeVito quiso hacerlo, y aunque le costó repetirlo varias veces (en serio, VARIAS veces), para él no fue un gran problema.

Es más, en una entrevista, su compañero de película, Zac Efron comentó algo que nos dejó impresionados.

A Danny no le da miedo nada. No le importa reírse de sí mismo. Nunca se toma nada muy en serio.

Esto debido al arduo trabajo e increíblemente difícil que fue el reto de hacerlo en idiomas desconocidos.

¿En qué otros idiomas hizo el doblaje?

Por inimaginable que parezca, el actor y productor Danny DeVito dobló su personaje de El Lorax en 5 idiomas: alemán, italiano, ruso, castellano e inglés.



Y aunque llegó a trabajar hasta 10 horas en un día para una sesión, no se rindió jamás.

Alguien me daba algo y yo lo repetía y repetía y repetía hasta que me salía.

Ayudado por traductores para una mejor pronunciación de cada idioma, DeVito logró su gran hazaña ¡y vaya que es algo digno de admirar! Y aunque admitió haber sido una buena experiencia, mencionó que no lo haría para otras películas.

