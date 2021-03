Conoce los discursos más vistos en la historia de la entrega de los premios Oscar. ¿Cuál te gustó más?

Los premios Oscar se han convertido en uno de los eventos más vistos en el mundo, ya que durante la gala se puede apreciar a diferentes personalidades de alto rango desfilar por sus pasillos; también se disfruta de la premiación a las grandes interpretaciones.

Aunque una de las cosas que muchos aprecian es el momento del discurso, cuando cada artista se inspira para agradecer y dedicar unas encantadoras palabras a todo el público; por eso, ahora te presentamos algunos de los discursos más vistos en la historia de los Oscar.

Leonardo DiCaprio

Comenzamos la lista con este gran personaje que acumula más de 28 millones de visitas, el discurso de aceptación de Leonardo por su Oscar a Mejor Actor en El Renacido en el año 2015. Hay que recordar que este premio se dio después de cuatro nominaciones.

Durante sus dos minutos de gloria, el actor se acordó de Tom Hardy, del director de la cinta, Alejandro Iñárritu, de su mentor Martin Scorsese y, por supuesto, de sus padres, aunque su mensaje más importante fue para el calentamiento global.

Matthew McConaughey

Un año antes y con 17 millones de vistas, Matthew McConaughey tuvo que perder 17 kilos y meterse en la piel de un enfermo de SIDA en Dallas Buyers Club.

El actor, que estaba completamente emocionado cuando subió a recoger su premio, agradeció a Dios, a su difunto padre, a su madre que estaba entre el público y a su esposa e hijos. Y, para terminar con algo más de gracia, soltó su ya famoso al right, al right, al right, haciendo referencia a las primeras palabras que pronunció en su debut en la película Dazed and Confused. Un discurso que se convirtió en una inspiración.

Heath Ledger

El tercer discurso de agradecimiento más visto es también uno de los momentos más tristes de toda la historia de estos premios. Heath Ledger ganó el Oscar a Mejor Actor de Reparto por El Caballero Oscuro en el año 2009, después de un año y un mes después de su terrible fallecimiento.

Fue su familia la encargada de aceptar el galardón ante el silencio, por lo que el discurso lo empezó su padre dando las gracias al director Christopher Nolan por permitirle a su hijo desarrollar un personaje como el Joker, por su parte, su madre y su hermana hablaron de su alma compasiva y se lo dedicaron a su hija Matilda.

Kate Winslet

Con 13 millones de visitas, es una de las actrices que más preparada se encontraba para recibir el premio, pues anteriormente había tenido seis nominaciones. Por lo que llegó el gran día, sin embargo, lo más memorable de su discurso de aceptación no fue lo que dijo, sino lo que omitió.

La actriz británica, que ganó el Oscar a Mejor Actriz por El Lector en el año 2009, no mencionó en sus agradecimientos a Harvey Weinstein, debido a que el polémico productor siempre se comportaba de manera agresiva y desagradable, por lo que no tenía nada que agradecerle.

Jennifer Lawrence

Es una de las actrices que más ha destacado por ser espontánea y con un humor único y divertido. Hay que recordar los Oscar de 2013, donde además se llevó el premio a Mejor Actriz por El lado bueno de las cosas en 2013, sino que su discurso de aceptación será recordado por su caída en las escaleras mientras subía a recoger la estatuilla dorada.