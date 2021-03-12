Algunas cosas que no sabías de la divertida cinta de comedia ‘Héroe de Centro Comercial 2'.

'Héroe de Centro Comercial 2' es un largometraje de comedia y crimen que narra como 'Paul Blart' lleva a su hija adolescente con él a Las Vegas a una exposición de guardias de seguridad. Sin embargo, en el evento, él se enfrenta a un robo y tiene que detener a los criminales dándo pie a una divertida aventura.

La divertida cinta se estrenó en abril de 2015 bajo la dirección de Andy Fickman y logró reacudar más de 100 millones de dólares alrededor del mundo.

Aparición fugaz

Desafortunadamente, Jayma Mays no pudo retomar su papel en 'Héroe de Centro Comercial' (2009) debido a que se encontraba rodando una nueva temporada de 'Glee y eso dio vida a la secuela de comedia.

La foto de Gary Coleman

Cuando Paul Blart emite su discurso sobre la inauguración de la conferencia de seguridad, en un muro del fondo hay una foto del actor infantil, Gary Coleman, quien curiosamente se volvió guardia de seguridad cuando se hizo adulto.

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La misteriosa mujer golpeada

La misteriosa fémina a la que Nick golpea mientras está borracho es Jackie Sandler, la esposa de Adam Sandler, misma quee también aparece en la primera película dando vida a una cajera de Victoria Secrets.

Una pareja de hermaanos en la ficción y en la realidad

Gary Valentine, Kevin James, Shelly Desai y Bas Rutten protagonizaron juntos 'El Maestro Luchador' (2012). Gary Valentine y Kevin James también son hermanos de la vida real, pero de igual manera lo han sido en la ficción.

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La verdadera identidad de la ratera de turistas

Steffiana De La Cruz es la ladrona que distrae a los turistas dejando caer su bolso y en la vida real, se trata de Kevin James.