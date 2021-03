Los momentos más divertidos e inolvidables en varias de las entregas de los Oscars.

Hay momentos inolvidables que se quedan guardados en la memoria no solo de quienes viven las entregas de los Oscars, si no de todos aquellos que la miran a través de una pantalla. No te pierdas lista de los momentos más graciosos y relevantes de la ceremonia de la estatuilla dorada del cine.

Ellen DeGeneres y su pedido express

No siempre las estrellas son tan sofisticadas como se pensaba. Los asistentes siempre tienen hambre, así que la presentadora Ellen DeGeneres pidió pizzas para repartir y si por si lo anterior fuera poco, con un sombrero recolectó el dinero para la propina del repartidor.

Caída tras caída de Jennifer Lawrence

Una actrices más apoyadas en el mundo cinematógrafico ha transmitido su felicidad y torpeza en cada entrega. Jennifer Lawrence y su histórica caída generó a todos los espectadores un momento de risas al recibir su premio a Mejor Actriz en el año 2013, pero no es la única ocasión en que ha caído.

Una moto acuática para el discurso más breve

Durante una entrega de los Oscar se regalaron motos acuáticas (con un valor de 17,999 dólares) a quienes hicieran un discurso lo más breve posible, hubo un ganador que se llevó el premio a casa, Mark Bridges. Recordemos que el tiempo es oro.

Los peculiares aplausos de Nicole Kidman

Nicole Kidman aplaudió de una forma muy rara cuando Meryl Streep recibió el Oscar, la razón se supo días después, cuando la actriz confirmó que llevaba un anillo muy caro y no quería dañarlo.

Una histórica instantánea

Una fotógrafía con un inesperado número de likes y retweets hizo historia, pues la conductora de Ellen hizo que Bradley Cooper tomara una foto, en ella aparecen Jared Leto, Jennifer Lawrence, Channing Tatum, Meryl Streep, Julia Roberts, Kevin Spacey, Brad Pitt, Lupita Nyong’o y su hermano y Angelina Jolie.

Los paracaídas con inesperados dulces

Durante una ceremonia Jimmy Kimmel se encargó de regalar dulces a todos, éstos cayeron en un mini paracaídas en repetidas ocasiones para que los actores tuvieran en que entretenerse durante la ceremonia.

Una “pequeña” equivocación

Increíble, pero cierto. Hubo una entrega de los Oscars en la que anunciaron erróneamente una película ganadora. Faye Dunaway y Warren Beatty eran encargados de anunciar la película del año, mencionaron ‘La La Land’ y todo el elenco subió a festejar con todo y discurso. Cuando se percataron del error, anunciaron que ‘Moonlight’ había sido la ganadora y se disculparon por error.

