Anuncian LO NUEVO de Stranger Things y esta es su fecha de estreno en México

Si creías que el capítulo final de Stranger Things era lo último que íbamos a ver del universo de Once y el Upside Down pues estás muy equivocado, ya que se ha confirmado de manera oficial que tendremos una entrega más y no, no se trata de un nuevo episodio, si no de un documental en donde veremos todo el proceso de creación de la temporada 5 y final de Stranger Things.

"One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5" es el título que lleva el documental, y se estrenará a través de su plataforma de streaming el próximo 12 de enero del 2026. En un primer adelanto pudimos ver imágenes del cast leyendo el guion juntos, al equipo detrás de cámaras preparándose para grabar las últimas tomas y, por supuesto, a toda la producción no pudiendo evitar llorar al darle cierre a una serie que duró años.

¿Cuáles fueron las críticas que recibió la temporada final de Stranger Things?

Las opiniones en redes sociales estuvieron más que divididas respecto al final de Stranger Things, pues es que algunos estuvieron bastante contentos por cómo fue el cierre tanto de la historia principal como el de cada uno de los personajes, mientras que otros se declararon decepcionados respecto a lo predecible que fue, sobre todo, el capítulo final. En Rotten Tomatoes podemos leer críticas como:

"La temporada final de Stranger Things es una serie triste y decepcionante."

"Stranger Things se ha convertido en una película unidireccional, sin inspiración y sin alegría."

"En sus últimas horas, lo que alguna vez fue una epopeya sobre los dolores del crecimiento y el fin de la infancia se vuelve algorítmico, como si conformarse con algo “compulsivamente visible” fuera más que suficiente."

"El espectáculo sigue ofreciendo momentos de interés y tensión, pero la ejecución es desigual y varias decisiones creativas, particularmente en lo visual y el ritmo, debilitan el impacto."