Dragon Ball Z: Así fue la boda de Goku y Milk que no todos recuerdan.

Esta producción sigue siendo extremadamente popular que hace años, por no decir décadas, no hay episodios nuevos que lleven a que se renueve el afecto y devoción de los fans. Tal vez este puede ser el caso si nos ponemos a explicar cómo fue la boda de Goku y Milk que no todos recuerdan en Dragon Ball Z.

Fanáticos y fanáticas promedio de la obra de Akira Toriyama se puede ir con la idea de que la unión amorosa entre Goku y Milk siempre estuvo ahí, de manera atemporal. Y aunque puede ser hasta cierto punto así (pues el destino unió a estos dos desde la más tierna infancia), lo cierto es que la relación de este saiyajin y la princesa humana fue creciendo con el tiempo y se capitalizó en uno de los mejores momentos de esta serie.

¿Cómo fue la boda de Goku y Milk que no todos recuerdan en Dragon Ball Z?

El momento que nos convoca aconteció en el episodio 153 Curiosamente, aunque sabemos que la hija de Ox Satán y Kakaroto están casados esta boda no forma parte del canon de la obra pues nunca fue vista en el manga escrito por Akira Toriyama sino que solo es propia del anime.

En este capítulo se nos contaban las vicisitudes que tuvo que soportar Ox Satán, el Rey del Monto Flypan, con tal de rescatar el vestido de novia de Milk, el cual estuvo a punto de quemarse junto con un edificio, producto de la torpeza del poderoso suegro de Goku.

Al final de esa emisión Goku y Milk aparecían montados sobre la nube voladora y se reunían con un montón de secundarios (entre los que no fue visto ninguno de los Guerreros Z), los cuales les acompañarían en la celebración de su unión matrimonial, oficiada nada más y nada menos que por la hechicera Uranai Baba. De esta manera concluía la primera época de uno de los animes más importantes en la industria.