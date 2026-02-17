La INSÓLITA CONDICIÓN que pide Pitbull a sus fans: “es invaluable”

Cualquiera que haya asistido a un concierto de Pitbull sabe que el espectáculo no solo ocurre sobre el escenario, sino también entre el público. El show se ha caracterizado por una marea de fanáticos que asisten caracterizados con el look icónico de Mr. Worldwide: calvos, con barba, traje negro y gafas de sol. Esta tendencia, que se ha vuelto masiva y viral en plataformas como TikTok, no distingue entre hombres o mujeres, y el artista cubano-estadounidense finalmente ha decidido llevar este gesto a un nivel histórico.

Durante sus recientes presentaciones en el Reino Unido e Irlanda, miles de personas se presentaron uniformadas como el rapero de Miami. El propio Armando Christian Pérez, nombre real del artista, compartió que ver este fenómeno va mucho más allá de una simple moda pasajera. “Cada vez que estoy en un show, les digo que cuando se pongan una calva postiza, espero que estén listos para pasar el mejor momento de sus vidas; se siente más profundo que solo música”, confesó en una entrevista exclusiva para la BBC.

It's official. Let's make history.



After the idea was championed by @gregjames on @BBCR1, we’re on a mission to secure a GUINNESS WORLD RECORDS™ title for the largest gathering of people wearing bald caps and Pitbull needs YOU there in London's Hyde Park on Friday 10 July.… pic.twitter.com/4DzlXRcLQN — BST Hyde Park (@BSTHydePark) February 17, 2026

¿Qué busca Pitbull con el récord que quiere imponer?

Con 25 años de trayectoria en la industria musical, Pitbull ve en este disfraz un reconocimiento a su esfuerzo. “Es el trofeo definitivo poder subir al escenario y ver todo el trabajo duro que has puesto en la música. Ver a cada demografía, a todos disfrazándose en los shows, es invaluable”, añadió.

Pero el artista no se detiene. Ahora, Pitbull quiere que esta lealtad de sus seguidores se traduzca en un Récord Guinness. El objetivo es establecer la marca mundial por la "mayor cantidad de personas usando calvas postizas" de forma simultánea. El escenario elegido para esta hazaña será su próximo concierto del 10 de julio en el BST Hyde Park en Londres.

¿Qué dijo Pitbull en el comunicación oficial a sus fans?

A través de la red social X (antes Twitter), los organizadores del evento confirmaron el desafío: “Es oficial. Hagamos historia. Después de que la idea fuera promovida por @gregjames en @BBCR1, estamos en una misión para asegurar un título de GUINNESS WORLD RECORDS™ (...) ¡Vamos a pasarla increíble! Dale”.

Fechas de conciertos en Estados Unidos

El artista estará ofreciendo una serie de conciertos que arrancan en el Stagecoach Music Festival en Indio, California (del 24 al 26 de abril). Posteriormente, su gira recorrerá estados clave como Florida, Carolina del Sur, Carolina del Norte, Texas, Arizona y Utah, antes de dar el salto definitivo a Europa el 23 de junio.

