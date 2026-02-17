La chaqueta Tang que todos quieren para recibir el Año Nuevo Chino

Cada Año Nuevo Lunar, la marca deportiva Adidas lanza productos bajo la temática representativa del animal del zodiaco, siempre acompañados del simbólico color rojo de la suerte. Sin embargo, este 2026 la firma ha superado todas las expectativas con una sudadera deportiva que ha arrasado en los mercados globales. Aunque inicialmente no se comercializó de forma explícita para la temporada festiva, los fanáticos en plataformas como TikTok e Instagram ya la han bautizado como la chaqueta "de Año Nuevo chino" o la chaqueta "Tang".

Presentada originalmente durante la Semana de la Moda de Shanghai, la prenda ha visto cómo su demanda se disparaba con la entrada del nuevo ciclo lunar, hasta colgar el cartel de "agotado" en casi todos sus puntos de venta.

¿Por qué la chaqueta de Adidas se agotó tan rápido?

La distribución de esta pieza comenzó exclusivamente en China, pero al llegar a Europa este mes de febrero, se transformó rápidamente en un "santo grial" entre la Generación Z. Más allá de ser una simple prenda deportiva, se ha convertido en un símbolo de la creciente aceptación y orgullo de los jóvenes por la cultura y la estética china contemporánea.

El apodo "Tang" se debe a su asombroso parecido con el traje Tang, una prenda histórica que se remonta a la dinastía Qing. Esta pieza tiene sus raíces en el "ma gua", una vestimenta utilizada por los jinetes desde mediados del siglo XVII. El diseño de Adidas respeta puntos clave esenciales de la cultura: incluye los tradicionales botones ornamentales con nudos, conocidos técnicamente como "pankou" o botones de rana, y un cuello mandarín alto que le otorga una elegancia única.

¿Qué significado tiene “xinzhongshi” para la juventud?

Según reseñó CNN, Adidas ya ha agotado las existencias de esta prenda y, en los pocos lugares donde aún se encuentra, los colores son extremadamente limitados.

Este fenómeno se enmarca en una tendencia denominada “xinzhongshi” o "nuevo estilo chino", donde la juventud adapta diseños tradicionales en formatos modernos sin sacrificar su identidad. Sarah Cheang, historiadora del diseño del Royal College of Art del Reino Unido, explica que esta chaqueta llega en un momento de búsqueda sobre cómo expresar la identidad china moderna en la moda.

