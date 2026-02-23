Estados Unidos: ¿Por qué están prohibidos los narcocorridos y corridos tumbados?

Desde el 2025, Estados Unidos ha notado un auge en los narcocorridos y corridos tumbados en los conciertos que se realizan en el territorio. Este fenómeno ha provocado que las autoridades empezaran a revocar visas de artistas mexicanos que hacen este tipo de espectáculos en suelo estadounidense.

EUA proporcionó inteligencia para la captura de “El Mencho”

¿Los Alegres del Barranco ya no pueden cantar en Estados Unidos?

Milenio, un portal de noticias mexicano, reseñó que la administración de Trump tiene en la mira a varios cantantes que quieren hacer este tipo de shows; mientras en México son prohibidos, en Estados Unidos les retiran la visa. Tal es el caso de Los Alegres del Barranco.

En uno de sus conciertos en Jalisco, en 2025, el grupo interpretó “El Dueño del Palenque”. Mientras la agrupación interpretaba el tema, de fondo se veían imágenes del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, quien fue abatido por las autoridades federales mexicanas el pasado 22 de febrero de 2026.

¿Existen los corridos en Estados Unidos?

En California, por ejemplo, cada fin de semana se realiza algún tipo de show relacionado a este tipo de música. La mayoría de estos eventos son visitados por mexicanos o por mexicoamericanos. Según los usuarios, son canciones “contagiosas” donde se cuentan historias de “El Mencho” o Joaquín “El Chapo” Guzmán.

De hecho, Milenio.com señala que existen diferentes eventos en California como Corridos Fest, en Modesto; y el Memorial Day, en el Sports Arena de Pico Rivera, donde artistas como Los Nuevos Rebeldes, Los Canelos JRS, Los Encinos de Sinaloa y Los Gemelos de Sinaloa, suelen presentarse. Incluso, hay una canción de Los Nuevos Rebeldes llamada “Soy El Cheyo” que habla de Eliseo Imperial Castro, “El Cheyo Ántrax”, sobrino de Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa.

La preocupación de los funcionarios en Estados Unidos recae en el aumento de la narcocultura y lo que intentan hacer es “reducir” la visibilidad de las agrupaciones en Estados Unidos, ya que consideran los narcocorridos como una propaganda criminal.

¿Cuáles son las diferencias en la libertad de expresión y la apología de la violencia?

Según las autoridades federales de Estados Unidos, estas canciones glorifican a los narcotraficantes, por lo que se promueve la violencia y el consumo de drogas. Sin embargo, para los protagonistas del género, la perspectiva es distinta.

Para el cantante Junior H, es cantar crónicas de la vida real que forman parte de la cultura mexicana: "Para mí es una cultura, es muy difícil apagarlo o dejar que de repente de un día para otro ya no se hagan corridos o no se escuche esa música. Es muy difícil y no van a poder ellos tan fácil apagarlo, sobre todo porque es una cultura, una cultura mexicana que lleva toda la vida... Tendrán que atenerse a lo que se venga".

Sin embargo, las consecuencias legales ya son una realidad. En noviembre de 2025, Junior H compareció en la Fiscalía al cantar “El Azul”. Esto le valió un veto por las autoridades de Jalisco, ya que había hecho un acuerdo de no hacer “apología del delito”. En estados como Nayarit, Michoacán, Querétaro, Jalisco y Chihuahua tienen multas de hasta 700,000 pesos mexicanos, que serían alrededor de 40,000 mil dólares estadounidenses.

A pesar de las restricciones, cantantes como Peso Pluma, Natanael Cano y agrupaciones como Grupo Firme se han popularizado por cantar estos corridos.