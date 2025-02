Elliot Page prepara adaptación de Beyond Two Souls

Beyond Two Souls, un videojuego que se lanzó para la Play Station 3 en el 2013, causó mucho revuelo gracias al reparto que lo conforma: Elliot Page y el aclamado Willem Dafoe, quienes tienen dos de los roles más importante de la trama, Elliot por supuesto con el protagónico interpretando a la querida Jodie Holmes. Ganando cientos de seguidores, esta entrega de Sony se convirtió en una de las más queridas, y es por eso que la noticia de su posible adaptación en serie ¡es una gran sorpresa para todos!

Beyond Two Souls: Lo que se sabe de la serie

Todos los amantes de los videojuegos están al tanto de lo que hasta ahora se ha revelado de la serie de Beyond Two Souls, y si bien aún no hay demasiados detalles, lo que se ha dicho sí emociona a más de uno:



Elliot Page como productor: el actor que dio vida a Jodie Holmes regresa pero esta vez en papel de productor, y es que hace poco él reveló que su compañía Pageboy Productions habría adquirido los derechos de la franquicia, algo que para muchos fans significa que la esencia del juego se mantendrá.

como productor: el actor que dio vida a Jodie Holmes regresa pero esta vez en papel de productor, y es que hace poco él reveló que su compañía Pageboy Productions habría adquirido los derechos de la franquicia, algo que para muchos fans significa que la esencia del juego se mantendrá. Guion y producción a cargo de David Cage: todo apunta a que el director del juego de Beyond Two Souls estará nuevamente involucrado, esto tal vez para asegurar el éxito de la adaptación, así como se ha involucrado Neil Druckmann en la adaptación de The Last Of Us

Sin embargo, muchos fans se han quedado con más dudas que respuestas, pue si bien se conoce el papel de Elliot Page en esta adaptación, aún no se sabe si regresará como Jodie Holmes, ni si el mismo Willem Dafoe estará dentro del proyecto, ya que nada del cast ha sido anunciado. De la misma forma se desconoce la fecha tentativa de estreno y menos a través de qué plataforma de streaming podrá verse.

¿De qué trata Beyond Two Souls?

Beyond Two Souls cuenta la historia de Jodie Holmes, una niña con habilidades sobrenaturales y que parece haber nacido ‘conectada’ a una extraña entidad de la que solo se conoce su nombre: Aiden. Jodie se convierte en el proyecto profesional y personal de Nathan Dawkins (Willem Dafoe), quien trabaja para una organización que conoce la condición de Jodie y que tratan de aprovecharla para su favor. A lo largo del videojuego vemos a Jodie enfrentarse a amenazas y conspiraciones del gobierno, mientras ella misma intenta descubrir el origen de Aiden y qué conexión tiene con él.