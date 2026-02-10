¡Hay mural de My Chemical Romance en CDMX! Esta es la ubicación para tomarte fotos antes del concierto

¡Al fin! Tras su exitoso paso en México como headliners del Corona Capital 2022, My Chemical Romance regresa a tierra aztecas para dos conciertos en solitario. La cita es este 13 y 14 de febrero en el Estadio GNP Seguros, como parte de la gira Long Live The Black Parade (Larga Vida al Black Parade, en español), con la que celebran 20 años del lanzamiento del álbum. Para conmemorar su regreso a la ciudad que puso fin a la gira original (2008), las calles de la CDMX amanecieron con un impresionante mural, ubicado a escasas cuadras del venue. La obra es creación de la artista mexicana, Belinda Salazar, y aquí te compartimos todos los detalles.

¿En dónde está el mural de My Chemical Romance en CDMX? Ubicación para tomarte fotos antes del concierto

En el mural se aprecian a los cuatro integrantes de la agrupación - Gerard Way, Frank Iero, Mikey Way y Ray Toro - con sus respectivos uniformes y antifaces alusivos a la era del The Black Parade. Todos son manejados a través de hilos rojos por el Grand Immortal Dictator (El Gran Dictador Inmortal), uno de los personajes principales de la nación ficticia de Draag, donde tiene lugar la nueva gira. Otros detalles incluyen flores de cempasúchil, características de la celebración de Día de Muertos en México, y las iniciales de la banda escritas en KEPOSHKA .

Según explica la artista, el mural está ubicado a escasas cuadras del Estadio GNP Seguros. La dirección es: Avenida 4 #407, Puebla, Venustiano Carranza, CDMX, a dos cuadras del metro Zaragoza. Aquí te dejamos un vistazo para que acudas a tomarte tu foto antes del concierto, o simplemente pases a apreciar el increíble talento mexicano.

¿A qué hora empiezan los conciertos de My Chemical Romance en México? Horarios de OFICIALES de MCR en el Estadio GNP Seguros

Los shows de My Chemical Romance en México están programados para el viernes 13 y el sábado 14 de febrero en el Estadio GNP Seguros. La apertura de puertas se dará en punto de las 5:00 p.m., según información compartida por los organizadores del evento. Si compraste acceso Fastlane, la cita es de 3:30 p.m. a 4:45 p.m., mientras que las salidas de Ticket2Ride son a las 6:00 p.m. My Chemical Romance no viene solo. Los oriundos de New Jersey estarán acompañados por The Hives, quienes abrirán el show alrededor de las 8:00 p.m. (por confirmar). De tal modo, el concierto de la banda liderada por Gerard Way empezará a las 9:00 p.m.

¿Qué canciones tocará MCR en México? Este es el POSIBLE setlist para el GNP

El show de My Chemical Romance está dividido en dos partes. En la primera, se toca todo el The Black Parade en orden, mientras que en la segunda podremos escuchar sus más grandes éxitos. Dicho esto, este es el POSIBLE setlist de MCR en México:

Parte 1 (CONFIRMADA)

The End

Dead!

This IS How I Disappear

The Sharpest Lives

Welcome to the Black Parade

I Don’t Love You

House of Wolves

Cancer

Mama

Sleep

Teenagers

Disenchanted

Famous Last Words

The End (se repite)

Blood

Parte 2 (POSIBLE SETLIST)

Nanana

The Ghost of You

Sing

Bury Me In Black

Summertime

I’m Not Okay

Our Lady Of Sorrows

The Foundations of Decay

Give ‘em Hell Kid

Helena

La Parte 2 del show cambia por noche, por lo que se esperan sets diferentes para cada show*