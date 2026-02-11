De Dawson’s Creek a CSI: Cyber: estas son TODAS las series en las que participó James Van Der Beek

El mundo del entretenimiento está de luto. La tarde de este miércoles, 11 de febrero, se confirmó la muerte de James Van Der Beek . El actor falleció a los 48 años, tras ser diagnosticado con cáncer colorrectal en 2023. Entre sus obras más populares destacan series como Dawson's Creek y CSI: Cyber, además de la cinta que fue todo un éxito global, Varsity Blues. A continuación, te compartimos TODAS las series en las que participó.

¿En qué series participó James Van Der Beek? El actor muere a los 48 años

James Van Der Beek alcanzó la fama a nivel global con tan sólo 20 años, luego de protagonizar la exitosa serie juvenil Dawson’s Creek (1998 - 2003), con la que se convirtió en todo un ícono adolescente. Si bien esta fue su actuación con mayor impacto, sus participaciones en la pantalla chica también incluyen títulos como:



Clarissa Explains It All (1993)

(1993) As the World Turns (1995)

(1995) Criminal Minds (2007)

(2007) Ugly Betty (2007)

(2007) One Tree Hill (2008–2009)

(2008–2009) Medium (2009)

(2009) Mercy (2010)

(2010) Law & Order: Criminal Intent (2011)

(2011) Franklin & Bash (2011)

(2011) Law & Order: SVU (2012)

(2012) How I Met Your Mother (2008, 2013)

(2008, 2013) Don't Trust the B---- In Apartment 23 (2012–2013)

(2012–2013) Friends with Better Lives (2014)

(2014) CSI: Cyber (2015–2016)

(2015–2016) Modern Family (2017)

(2017) Carters Get Rich (2017)

(2017) Room 104 (2017)

(2017) What Would Diplo Do? (2017)

(2017) Pose (2018)

¿En qué películas salía James Van Der Beek?

Además de su amplía trayectoria en la televisión, James Van Der Beek también cuenta con destacadas obras en el séptimo arte. Entre sus películas más populares, sin duda, se encuentra su más grande éxito comercial, Varsity Blues (1999), así como Texas Rangers (2001), The Rules of Attraction (2002), Labor Day (2013) y Power Rangers (2015), por mencionar algunas.

¿De qué murió James Van Der Beek?

James Van Der Beek perdió la batalla a dos años de haber sido diagnosticado con cáncer colorrectal, en agosto de 2023, luego de someterse a una colonoscopia de rutina. Este tipo de cáncer suele presentarse en las personas de 45 años o más, por lo que es de suma importancia que se realicen pruebas de detección periódicas, según informan los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

"Nuestro amado James Van Der Beek murió pacíficamente esta mañana. Enfrentó sus últimos días con coraje, fe y gracia", se lee en el comunicado publicado por la familia. Descanse en paz, James Van Der Beek.