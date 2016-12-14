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Entre Correr y Vivir: Capítulo 33 | TV Azteca

Por si te perdiste al capítulo de hoy, aquí te contamos que fue lo que sucedió

entre correr y vivir

Escrito por: Azteca

entre correr y vivir

Rodrigo intenta confesar en el velorio que el es el verdadero culpable de su muerte por los líos con el Diesel, pero éste lo obliga a callar cuando le quitan el dinero para ir a un expo lo juegan en una carrera que perdieron por lo que lo delata con Lulú.

              

Debido a esto Rodrigo pide un patrocinador que le preste dos carros para probarse, mismos que corrern el día de su cumpleaños…el día del accidente de Caro, por lo que a partir de ahí sus sueños lo han ido destruyendo uno por uno.

      

Vive la adrenalina de Entre Correr y Vivir en punto de las 10:00 pm por Azteca 7

 