Entre Correr y Vivir: Capítulo 33 | TV Azteca
Por si te perdiste al capítulo de hoy, aquí te contamos que fue lo que sucedió
Rodrigo intenta confesar en el velorio que el es el verdadero culpable de su muerte por los líos con el Diesel, pero éste lo obliga a callar cuando le quitan el dinero para ir a un expo lo juegan en una carrera que perdieron por lo que lo delata con Lulú.
Debido a esto Rodrigo pide un patrocinador que le preste dos carros para probarse, mismos que corrern el día de su cumpleaños…el día del accidente de Caro, por lo que a partir de ahí sus sueños lo han ido destruyendo uno por uno.
Vive la adrenalina de Entre Correr y Vivir en punto de las 10:00 pm por Azteca 7