Estos son los escalofriantes datos de ‘Sobrenatural’ de Stephen King.

Imagina que un día decides ir de compras con tu familia, tal vez para rebastecer la despensa de la quincena o para comprar cosas para una celebración especial, esto tras una noche en la que la ciudad fue azotada por fuertes ventiscas que al parecer fueron un suceso climatológico aleatorio, sin embargo, al momento de querer pagar, el supermercado comenzará a rodearse de una espesa niebla y, conforme pasa el tiempo, todos se darán cuenta que esa niebla esconde a monstruos terribles y, sobre todo, mortales.

Suena bastante escalofriante, ¿no? Pues esta historia es de más ni menos que del ya aclamado autor de terror: Stephen King, todos sabemos que ver involucrado el nombre de este escritor en alguna adaptación, película, incluso en alguna serie, incluye una garantía de que probablemente salgamos temblando de la sala de cine.

Tal es el caso de la película “Sobrenatural” que se basa en el libro de King llamado “La Niebla”, este título salió en cines en el 2008 y desde ese entonces ha dado mucho de qué hablar, sobre todo por ese final que dejó a la audiencia helada.

Así que prepárate porque aquí te traigo los más curiosos datos sobre esta película:

Una Mosca le dio la idea a Stephen King.

¿Suena loco, no? Pero cuando se trata de Stephen King nada nos puede sorprender, pues siendo él el rey del terror su mente siempre ha de estar pensando en hacer de algo cotidiano una historia que asuste a más de uno. Y resulta que con su libro “La Niebla” le pasó algo bastante fuera de lo común, y es que un día mientras hacía las compras como cualquier ciudadano promedio, se quedó pensando en qué pasaría si una mosca estuviera volando y, con una espesa niebla, intentara, sin saberlo, atravesar los vidrios que formaban la entrada del supermercado.

Maine, su lugar escalofriante.

Sabemos que las aterradoras historias de King se desarrollan en Maine, y con el caso de “Sobrenatural” no hay excepción, pues la historia de estos extraños monstruos está ambientada en Maine, sin embargo, y lamento arruinarte la sorpresa, pero “Sobrenatural” está rodada en un pueblo de Lousisiana, pero eso es algo de lo que Stephen King no se dio cuenta si no se lo hubieran comunicado los de la producción, ¿quién lo diría?

¿Quién es Thomas Jane?

Este actor estadounidense nació en febrero de 1969, sin embargo, no muchos saben que no sólo se dedicó a la actuación, pues no fue únicamente el actor que dio vida a David en “Sobrenatural”, sino que también formó parte del equipo de edición porque por esas fechas estaba muy concentrado aprendiendo técnicas para editar cintas cinematográficas.

Viejos y buenos conocidos.

Por si no lo sabías, Darabont es un director que ha adaptado tres películas de Stephen King, él es uno de los responsables por “Sueños de Fuga” y “Milagros Inesperados”, dos películas que tal vez no nos aterraron pero que definitivamente nos hicieron llorar, ¿a poco no?

El inesperado y aterrador final.

Todos sabemos que a veces, cuando ocurre una adaptación, algunas cosas tienen que cambiarse para que funcione mejor el guion o porque se espera que la audiencia tenga cierta reacción mientras está viendo la película, algo que definivitamente sucedió con “Sobrenatural”, pues el final de la película logró sorprender hasta al mismísimo Stephen King, quien quedó conmocionado al ver lo que sucede con su historia, algo que hizo que Darabont se ganara unos buenos aplausos por parte del rey del terror.

