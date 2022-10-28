Así fue el accidente que casi termina con el cast de Destino Final 3.

Wendy y sus amigos van a celebrar que es fin de curso, el sitio al que deciden ir es un parque de diversiones, todo apunta a que será la mejor noche de sus vidas pero todo empieza a cambiar cuando Wendy tiene una terrible visión: todos aquellos que se suban a la atracción principal, una montaña rusa, morirán trágicamente gracias a un fallo en el mecanismo.

Ese es el terrible comienzo de una de las películas más famosas: Destino Final 3, una historia que a muchos nos ha dejado traumados con el tema de la muerte y, sobretodo, de las montañas rusas.

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Muchos creerán que esta película fue grabada con pura pantalla verde y que los actores no tuvieron que hacer ninguna escena de riesgo, pero están equivocados. Sí, hay que admitir que muchas de las escenas requirieron efectos especiales que no podían realizarse de otra forma, pero una de las escenas más importantes de la historia fue grabada sin efectos, ¿puedes imaginarte cuál?

¡Así es! La icónica escena de la montaña rusa, los actores tuvieron que subir a una de estas atracciones para poder rodar las intensas tomas que vemos en la pantalla. Tuvieron que hacer el escalofriante recorrido 36 veces durante ¡una sola noche!, ¿te imaginas tener que subirte tantas veces a la montaña rusa?, yo definitivamente terminaría vomitando hasta tener vacío el estómago.

Pero lo más impresionante no es sólo lo bien que controlaron sus nervios los actores al tener que realizar tantas tomas de tanta adrenalina, sino que en una de esas los carritos en donde iban sentados para hacer tan aterrador recorrido sufrieron una falla, ¡sí, justo como en la película! y gracias a esto se quedaron atorados ¡durante media hora!

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Todos los que hemos visto esta asombrosa película hemos quedado traumatizados por esa escena en la que todos los participantes se caen de la montaña, muriendo lentamente uno a uno, pero ¿qué tan tocados habrán quedado los actores al participar en una película donde sus personajes debían morir por un accidente de montaña rusa y, al final, que ese mismo fallo sucediera en las grabaciones?

Definitivamente Destino Final 3 ha tocado muchas fibras sensibles, no sólo a los espectadores sino también a todo el cast que formó parte de esta entrega.

