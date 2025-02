Euphoria confirma su nueva temporada y ¿Rosalía se une al cast? Esto es todo lo que se sabe

La afamada serie de Sam Levinson: Euphoria, marcó un antes y un después en el entretenimiento de las plataformas digitales, pues desde el estreno de su primera y segunda temporada se posicionó como una de las series más vistas del momento, y también más premiadas. Sin embargo la temporada 3 estuvo llena de especulaciones, desde rumores que afirmaban que se cancelaba para siempre la producción, hasta otros que afirmaban que ya se estaba trabajando en la grabación de la misma, sin embargo ¡por fin tememos noticias oficiales! Pues la cuenta oficial de Euphoria hizo una publicación anunciando su regreso y confirmando a parte de su cast.

¿Qué se sabe de la nueva temporada de Euphoria?

Producida por HBO Max en conjunto con A24, Euphoria regresa con su tercera temporada, la cual muchos aseguran será la última. En un comunicado en cuentas oficiales, Max anunció: “HBO hoy anunció el regreso del cast principal y un nuevo cast para la ganadora del Emmy y aclamada por la crítica: Euphoria, así como el regreso de miembros claves del crew. Euphoria es creado, escrito, dirigido y producido por Sam Levinson, y la protagoniza la ganadora del Emmy Zendaya. La temporada tres regresa a grabar en Los Ángeles.”

El cast que regresa para la temporada 3 de Euphoria es:



Zendaya

Hunter Schafer

Eric Dane

Jacob Elordi

Sydney Sweeney

Alexa Demie

Maude Apatow

Martha Kelly

Chloe Cherry

Colman Domingo

El cast nuevo de la temporada 3 de Euphoria es:



Rosalía

Adewale Akinnuoye-Agbaje

Toby Wallace

Marshawn Lynch

Darrell Britt-Gibson

Kadeem Hardison

Priscilla Delgado

James Landry Hébert

Anna Van Patten

¿Qué se sabe del papel de Rosalía en Euphoria?

Una de las adquisiciones para la temporada 3 de Euphoria que más ha dado de qué hablar es por supuesto Rosalía. Y es que la cantante podrá hacer su debut como actriz, recordemos que la temporada pasada de Euphoria también participó pero haciendo una canción especial junto a Billie Eilish.

Rosalía escribió: “Si hay algo que me emocione tanto como crear una buena melodía o escribir letras para canciones es convertirme en una mejor intérprete día con día. Euphoria ha sido de mis series favoritas en los últimos años y no podría estar más feliz y agradecida de actuar junto a los increíbles y talentosos actores y actrices que forman parte del proyecto, a los cuales admiro mucho y a los que espero contribuirles mi granito de arina. No puedo esperar a compartir lo que estamos haciendo. Besitos, Rosi.”

Si bien no se conocen muchos detalles del impacto que tendrá su personaje en esta nueva temporada de Euphoria, sí sabemos que habrá un salto temporal en la trama que conocemos hasta ahora, y todos los personajes ahora mostrarán una faceta mucho más madura en comparación a cómo los conocemos hasta el momento.