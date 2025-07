Existe un webtoon que se ambienta totalmente en México y tiene una trama digna de los libros de historia

El mundo de los webtoons o novelas web es muy grande, podemos encontrar historias de amor, desamor, futuristas, y otras que incluso se ubican en territorio mexicano, sí, leíste bien. Y es que I Became the Crown Prince of the Mexican Empire es una webtoon coreana que se creó hace ya algunos años, y se ubica totalmente en tierras aztecas, específicamente en la época de Agustín de Iturbide.

I Became the Crown Prince of the Mexican Empire: ¿de qué trata el webtoon?

I Became the Crown Prince of the Mexican Empire nos cuenta la historia de un hombre al que le encantan los videojuegos de estrategia, de esos en donde tienes que invadir territorios y conquistarlos, muy al estilo de Age of Conquest, Total War o Risk. Este tipo de juegos en su gran mayoría te dejan seleccionar de qué parte del mapa mundi quieres ser, y en este caso el protagonista de la webtoon decide estar en México, convirtiéndose en un aficionado por la historia de este territorio.

Al querer profundizar en la historia de México este jugador decide viajar hasta la CDMX, en donde además de aprender se emborracha con un hombre en un bar y, al despertar, se da cuenta que reencarnó como el hijo de nada más y nada menos que Agustín de Iturbide, el primer emperador mexicano quien estuvo al poder de 1822 a 1823.

Frustrado por la pérdida de territorio que tuvo México en 1848, años después de Iturbide, nuestro protagonista decide posicionarse para invadir Estados Unidos y no dejar que ese hecho histórico se lleve a cabo.

Perteneciente al mundo de la fantasía este webtoon hace alusión al subgénero isekai, en donde el protagonista viaja en el tiempo ya sea por accidente, reencarnación, o incluso invocación.

Muchos ya pudieron leerlo en su versión traducida y si bien no destacan que sea la gran obra literaria del último siglo, sí están bastante sorprendidos de que una persona extranjera se haya documentado tan bien como para tener descripciones y ambientaciones tan exactas como las que describe en su webtoon. ¿Tú la leerías?