Los 3 saiyajines más débiles de toda la saga de Dragon Ball (y por qué lo son)

Una de las principales características de los saiyajines es sin duda su increíble poder y su capacidad de volverse más fuertes tras cada batalla. Desafortunadamente, no todos los personajes pertenecientes a esta raza lograron destacar en combate. A lo largo de las distintas sagas de Dragon Ball, hemos visto guerreros saiyajines que, por falta de entrenamiento, por su desarrollo o simplemente por la narrativa, quedaron como los más débiles del linaje guerrero. Aquí te mostramos a los tres más débiles del universo de Akira Toriyama.

Los 3 saiyajines más débiles en toda la historia de Dragon Ball

A continuación te presentamos a los más débiles de los sayajines, cabe aclarar que este no es un top:

Tarble – El hermano olvidado de Vegeta

Tarble es el hermano menor de Vegeta y apareció en el especial “Dragon Ball: El plan para erradicar a los Super Saiyajin”. A diferencia de su hermano, no tiene espíritu de lucha ni grandes niveles de poder. Era considerado tan débil para la raza que lo enviaron a un planeta lejano. Es, sin duda, uno de los saiyajines menos poderosos de todos.

Gine – La madre de Goku

Aunque es un personaje muy querido por los fans tras su introducción oficial en el canon, Gine no es una guerrera como su esposo Bardock o su hijo. Trabajaba en el centro de distribución de carne en el planeta Vegeta y se alejó por completo del campo de batalla.

Pan (niña) – Potencial sin explotar

Pan tiene un linaje increíble, pero en su versión infantil nunca logra destacar en combate y no parecía que eso fuera a cambiar. En Dragon Ball GT, tiene momentos de valentía, pero su poder es insignificante en comparación con otros guerreros. En Dragon Ball Super comienza a mostrar señales de potencial, pero aún es considerada una de las más débiles por su corta edad y falta de experiencia. ¿Algún día cambiará?

Algo es seguro, la fuerza no es lo que los define a estos tres guerreros, no obstante no por eso han sido menos especiales para los fans de Dragon Ball. ¿Crees que alguno de ellos merecía más protagonismo o una mejor evolución?

