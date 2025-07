Los discos de Oasis ordenados de peor a mejor, según la inteligencia artificial

Pocas bandas logran marcar una era como lo hizo Oasis. Con su mezcla de arrogancia, guitarras crudas y letras que conectaron fácilmente con toda una generación. Es un hecho que los hermanos Gallagher construyeron un legado; sin embargo, su trayecto estuvo lleno de altibajos.

En esta ocasión le pedimos a la inteligencia artificial una lista del peor al mejor disco de Oasis. Utilizando criterios como recepción crítica, impacto cultural, popularidad de las canciones y coherencia artística, la inteligencia artificial dio su veredicto y generó una lista definitiva de sus álbumes de estudio, el cual te lo presentamos a continuación.

Todos los discos de Oasis, ordenados del peor al mejor según la IA

7. “Heathen Chemistry” (2002)

Aunque tiene joyas como “Stop Crying Your Heart Out” y “The Hindu Times”, este disco marcó el comienzo de una etapa bastante irregular para la banda. El sonido se siente algo genérico, y la falta de dirección lo relega al fondo de la lista.

6. “Standing on the Shoulder of Giants” (2000)

Oasis intentó reinventarse con psicodelia y experimentación electrónica, pero el resultado fue mixto y hasta difícil de digerir para algunos. “Go Let It Out” fue una verdadera joya, pero el disco en general no alcanzó el estándar de sus predecesores.

5. “Dig Out Your Soul” (2008)

El último álbum de la banda mostró una energía renovada. Más oscuro y con tintes psicodélicos, dejó temas potentes como “The Shock of the Lightning”, pero a pesar de todo el potencial no logró convertirse en clásico.

4. “Don’t Believe the Truth” (2005)

La banda recuperó parte de su chispa con temas como “Lyla” y “The Importance of Being Idle”. Es un disco maduro, bien producido y mejor recibido que sus trabajos anteriores.

3. “Be Here Now” (1997)

Polémico y excesivo, este álbum fue un fenómeno comercial. Aunque muchos no estaban encantados con su contenido, hoy se le reconoce como una cápsula sonora de los 90. “D’You Know What I Mean?”, y “All Around the World” ahora son himnos épicos que pasaron a la historia.

2. “Definitely Maybe” (1994)

El disco con el que hicieron su debut y que lo cambió todo. Crudo, directo y lleno de actitud, definió el sonido de Oasis y del britpop. “Live Forever” y “Supersonic” aún resuenan como clásicos.

1. “(What’s the Story) Morning Glory?” (1995)

Todos estamos de acuerso con la IA y es que con canciones como “Wonderwall”, “Don’t Look Back in Anger” y “Champagne Supernova”, este disco logró capturar como ninguno la esencia de toda una generación.

La IA ya dio su veredicto, ¿estás de acuerdo con ella? ¿Cuál es tu disco favorito de Oasis?

También te puede interesar: Los 3 saiyajines más débiles de toda la saga de Dragon Ball (y por qué lo son)