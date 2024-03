Fanático mexicano pide una misa para Akira Toriyama

El pasado jueves 7 de marzo se dio a conocer que el famoso mangaka y diseñador, Akira Toriyama, perdió la vida a los 68 años de edad. Esta muerte dolió mucho, pues el famoso creador de personas como Dr. Slump y Dragon Quest, fue querido por millones de fans alrededor de todo el mundo.

Las redes sociales se inundaron con mensajes de pésame para esta mente creativa que nadie esperaba dejara este mundo. Además de mensajes, muchos seguidores de los mangas y las series televisiva creada por Akira, realizaron homenajes para conmemorarlo como la reunión que hicieron en el Zócalo de la Ciudad de México.

Misa para Akira Toriyama

Pero hubo un fanático mexicano (tenía que ser), el que se hizo viral luego de pedir una misa para Akira Toriyama. A través de TikTok, la aplicación de videos, donde se compartió el momento donde un sacerdote que se encontraba dando una misa, pronuncia el nombre del famoso creador de Dragon Ball.

El video muestra a un sacerdote con una enorme sonrisa, pues luego de pronunciar el nombre de Akira Toriyama, fue inevitable soltar una pequeña carcajada y quedarse unos segundos en silencio analizando la situación. El momento fue tan gracioso que el video se hizo viral en tan solo unas horas; un punto importante es que más de un fanático estuvo feliz luego de ver esas imágenes.

Los seguidores de Toriyama se mostraron bastante conformes con la acción, pues aplaudieron a la persona que pidió la misa en nombre del famoso mangaka. Así como también hubo muchos quienes se tomaron las cosas muy a pecho y se molestaron por la sonrisa que el padre soltó al momento de decir las palabras escritas.

En el video se pueden leer comentarios como: “Grande el quien pido la misa para Akira Toriyama”, “Bueno,yo soy sacerdote y ese día varios de los que somos fans de Dragon Ball encomendamos el descanso eterno de su alma en la Misa”, “por qué no lo hizo padre? es un humano más en esta vida no es juego que falta de respeto por el señor Akira Toriyama”, “por qué no quiso decir Dragon ball”

