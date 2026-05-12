Aristóteles, filósofo griego y padre de la lógica: “La calidad no es un acto, es un hábito”

El éxito no llega de la noche a la mañana, y existen muchas frases de grandes filósofos que estarían de acuerdo con esa noción. Se dice que Aristóteles, por ejemplo, creía que "la calidad no es un acto, es un hábito". A continuación te explicamos qué significa esta cita, cómo se puede aplicar en tu vida y por qué deberías creerle al filósofo griego.

Qué significa la frase: "La calidad no es un acto, es un hábito"

Según explica el diario The Economic Times, la frase atribuida a Aristóteles significa que la excelencia no se alcanza mediante un solo esfuerzo enorme, sino con acciones consistentes. Demuestra cómo las "pequeñas" acciones realizadas de manera perseverante en tu vida diaria pueden generar grandes cambios a largo plazo.

Por eso la frase puede ser muy inspiradora. Si le pones dedicación, pasión y esfuerzo a todo lo que haces, aquello se puede convertir en tu sello personal.

Aunque han pasado más de 2 mil años desde que Aristóteles vivió, la frase "La calidad no es un acto, es un hábito" puede aplicarse a muchos contextos hoy en día. Aquí van unos ejemplos.



Es una frase que puede enseñarse a los estudiantes de cualquier nivel educativo. Cada día de esfuerzo y cada tarea realizada con mucha atención pueden reflejarse no solo en calificaciones sino en la construcción de un futuro.

En un entorno laboral, la constancia y atención al detalle puede llevarte a mejores resultados y destacarte entre el resto.

Al emprender un negocio, la calidad de productos o procesos no es algo que persigues solo una vez, sino quieres mantener a largo plazo. El éxito

Quién fue Aristóteles

Se considera uno de los grandes pensadores, filósofos y científicos de la Antigüedad, de acuerdo con la Enciclopedia Británica. Vivió en Grecia, entre los años 384 y 322 A.C.

El rango intelectual de Aristóteles era tan amplio que, tan solo en ciencias, abarcó la lógica, metafísica, física, ética, biología, botánica y química. Se le considera el fundador de la lógica formal, pues ideó un sistema que por siglos enteros representó la base de esta disciplina.