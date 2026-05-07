Friedrich Nietzsche, filósofo alemán: “El éxito siempre ha sido el mayor mentiroso”
Te explicamos qué significa y en qué situaciones puedes aplicar la frase “El éxito siempre ha sido el mayor mentiroso”, del filósofo Friedrich Nietzsche.
Existen frases filosóficas tan complejas que engloban una gran cantidad de significados e interpretaciones. Un buen ejemplo podría ser la frase "El éxito siempre ha sido el mayor mentiroso", atribuida al filósofo alemán Friedrich Nietzsche. A continuación te explicamos cómo se puede interpretar y de qué manera se puede aplicar en la vida.
Esta frase célebre pertenece al libro "Más allá del bien y del mal", publicado originalmente en 1886.
Qué significa y en qué contextos se puede aplicar la frase "El éxito siempre ha sido el mayor mentiroso"
En un sentido muy básico, la frase se refiere a que el éxito puede dar una visión parcial o distorsionada de la realidad; por ende, se considera que el éxito es engañoso. En otras palabras, una persona tiene un gran éxito y las circunstancias que llevaron a ese punto pueden ignorarse, ocultarse u olvidarse completamente.
En la frase, Nietzsche habla de esta cualidad "mentirosa" como algo inherente al éxito.
Estas son algunas formas en que el éxito podría engañarnos.
- La plataforma de superación Elevate Society interpreta que el retrato del éxito de una persona puede ocultar los sacrificios, trabajo duro o fallas que llevaron a ese punto. También puede verse como un "destino" en lugar de un "viaje" lleno de perseverancia, esfuerzo y constancia.
- Es posible que la narrativa embellezca una historia.
- Existe la posibilidad de que se ignoren las circunstancias fortuitas que llevan a un éxito. La "suerte", por ejemplo, no es algo malo necesariamente, pero indican que no todos tenemos igualdad de circunstancias.
- El éxito también puede contribuir a generar la figura "mítica" e idealizada de una persona.
La frase de Friedrich Nietzsche puede servir para poner en perspectiva nuestra idea propia de éxito y evitar compararnos con los demás. Por ejemplo, podemos pensar en esta frase antes de suponer que el éxito de alguien llegó de la noche a la mañana, o que el éxito puede llegarnos sin esfuerzo.
La frase también nos permite analizar desde otra perspectiva figuras históricas o incluso la cultura de las celebridades.
Quién fue Friedrich Nietzsche
Se trata de uno de los filósofos más importantes y trascendentes del siglo XIX. En sus escritos habló sobre temas como la religión y moralidad de la cultura occidental, así como la existencia. Nació en Prusia (territorio que actualmente forma parte de Alemania), en 1844, y vivió hasta 1900.