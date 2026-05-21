Arthur Schopenhauer, filósofo alemán: “Raramente se reflexiona sobre lo que se posee, pero siempre sobre lo que falta”

El pensador alemán Arthur Schopenhauer ha sido considerado uno de los filósofos más reconocidos del siglo XIX. Se le considera el “Padre del Pesimismo Filosófico Moderno” y a lo largo de su carrera compartió frases célebres que actualmente siguen siendo objeto de estudio como la siguiente: "Raramente se reflexiona sobre lo que se posee, pero siempre sobre lo que falta", con estas palabras el reconocido pensador expresó que las personas suelen ignorar y no valorar cosas cotidianas como la salud o la estabilidad ya que muchas prefieren enfocarse y darle relevancia a todo aquello que aún no logran alcanzar pues incluso es algo a lo que suelen darle mucho peso a nivel mental.

¿Qué decía el filósofo Arthur Schopenhauer sobre las posesiones de las personas?

Para entender la frase "Raramente se reflexiona sobre lo que se posee, pero siempre sobre lo que falta", la cual hace referencia a las posesiones de las personas, el reconocido pensador menciona que hay un término que es fundamental para entender esto; “la voluntad”, la cual es una fuerza que empuja a las personas a desear de forma constante todo el tiempo. Incluso el destacado filósofo añadió un concepto fundamental: “ciclo destructivo”, que según Schopenhauer, en este las personas una vez que consiguen algo que anhelaban profundamente la satisfacción pasa y se desarrolla una “nueva carencia” o bien, a un gran aburrimiento del que son víctimas, es por esta razón que Arthur estableció que la felicidad para muchas personas termina siendo algo completamente fugaz ya que siempre mantienen su vista en algo que aún no poseen, en pocas palabras, viven en constante anhelo de logros.

¿De qué murió el filósofo Arthur Schopenhauer?

El reconocido filósofo falleció a la edad de 72 años de edad el 21 de septiembre de 1860 en su departamento ubicado en Fráncfort del Meno, ubicado en Alemania. La causa de su fallecimiento fue un paro cardiorrespiratorio debido a que tuvo una embolia pulmonar. Esto sucedió mientras desayunaba. Se sabe que cuando ocurrieron los hechos uno de sus empleados llamó a un doctor, sin embargo, cuando este llegó al lugar el filósofo ya había fallecido.