La Universidad Externado de Colombia afirma que los filósofos comprenden y estudian las grandes transformaciones del pensamiento filosófico y científico-social. Estos pensadores investigan los problemas epistemológicos, lingüísticos, éticos, políticos, multiculturales y estéticos característicos del debate filosófico.

Noticias Veracruz del 14 de mayo 2026

Quienes han grabado su nombre en la filosofía mundial se han caracterizado por interpretar los dinamismos y los conflictos inherentes a las sociedades. Es por eso que más allá de los nombres más conocidos, los filósofos siguen destacándose cada vez que ponen en debate temas que por lo general damos por sentados.

¿Quién fue Confucio?

Entre las grandes mentes del universo de la filosofía se destaca Confucio, cuyo nombre real era Kong Fuzi y quien fue un influyente filósofo, político y educador chino que vivió entre el 551 y el 479 a.C. Su pensamiento se centró en la restauración del orden social y la armonía a través de la ética personal y gubernamental.

Confucio, afirman diferentes bases de datos, no buscaba crear una religión, sino un sistema moral basado en la piedad filial, el respeto a los antepasados y la benevolencia. Para el filósofo chino, la estabilidad de una nación dependía de la integridad del individuo y del cumplimiento de los roles sociales tradicionales, donde cada persona debía actuar con rectitud según su posición.

Confucio y una frase para reflexionar

El legado de Confucio se consolidó a través de sus discípulos en las Analectas, una recopilación de sus enseñanzas que se convirtió en la base de la cultura y la administración pública en China durante milenios. A lo largo de los años, muchas de sus premisas han acompañado a diferentes estudios y han impulsado análisis de todo tipo.

“El hombre que ha cometido un error y no lo corrige comete otro error mayor” es una de las frases más famosas del filósofo chino ya que es un pilar fundamental de la ética pragmática. No se trata solo de la falta inicial, sino de la responsabilidad posterior, demuestra.

Para Confucio, el error es una parte natural del aprendizaje, pero la permanencia en él es lo que degrada el carácter. En la actualidad, esta frase se traduce en la transparencia y la gestión de crisis: ante la rapidez de la información, intentar ocultar o sostener un error suele generar un impacto mucho más devastador que la falla original. Gemini (Inteligencia Artificial) interpreta de esta premisa que corregir a tiempo hoy no es solo un acto de integridad, sino una estrategia de supervivencia que construye credibilidad en un entorno donde la autenticidad es el valor más escaso.