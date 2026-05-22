Confucio; filósofo chino: “El silencio es el único amigo que jamás traiciona”

Actualmente la filosofía oriental es una de las más importantes y estudiadas por diversas personas, esto debido a los grandes saberes y bases que dejó. Confucio fue un reconocido pensador y educador que dejó frases célebres que hoy en día son objeto de estudio, por ejemplo, una de ellas está relacionada con el silencio la cual dice "El silencio es el único amigo que jamás traiciona", en esta el reconocido filósofo buscó decir que el autocontrol y la prudencia son elementos clave para no meterse en problemas ya que estos hacen que una persona no diga cosas que en un futuro podrían ser perjudiciales además de que a diferencia de las personas, las cuáles pueden traicionar, el silencio no lo hace.

¿Qué decía Confucio sobre el silencio?

El reconocido filósofo chino consideraba el silencio como un elemento lleno de sabiduría, humildad y lealtad. Por su parte, limitar los impulsos y mantener silencio era una forma de protección ya que cuida de propios arrepentimientos. Para Confucio era más sabio abstenerse de hablar. En este sentido, aquellos que logran mantenerse callados y prudentes tienen una gran sabiduría al momento de enfrentar algunas situaciones específicas.

¿Quién era Confucio?

Confucio (551-479 a.C.) fue el pensador y filósofo más influyente y reconocido de la antigua China. Destacó por introducir el confucianismo el cuál fue un sistema filosófico que pretendía establecer cómo alcanzar la armonía moral, el orden social y el buen gobierno a través de elementos como el respeto y la educación. Gran parte de sus pensamientos están plasmados en la famosa obra “Las Analectas” donde sus discípulos recabaron muchos datos e información sobre el pensamiento del filósofo.

¿Cuáles fueron las frases más célebres de Confucio?

Algunas de las frases más famosas del reconocido filósofo son las siguientes, mismas que actualmente siguen siendo objeto de análisis y estudio.