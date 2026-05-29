Confucio, sobre la amistad: “Los amigos son como los buenos libros: no es necesario que sean muchos, sino buenos”

Confucio, el filósofo y pensador chino, se mantiene vigente en el siglo XXI, pues a lo largo de su vida intentó dejar un legado claro: la construcción de un sistema moral, ético y político que busque la armonía de la sociedad y de los individuos.

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Miles de frases son las que prevalecen hasta el día de hoy, pero entre las más destacables y que muchas veces se utiliza como un mismo consejo de vida es: "Los amigos son como los buenos libros: no es necesario que sean muchos, sino buenos", palabras que a muchos podrían servirles para saber escoger bien a sus amistades y la importancia de saber con quién estamos compartiendo la vida.

Para muchos podría parecer una decisión simple y hasta banal el hecho de escoger a las personas que nos rodean, pero hay que tener bien claro la diferencia entre los "conocidos" y los "amigos", ¿quién está ahí realmente cuando estás pasando momentos difíciles?, ¿quién realmente se preocupa por ti y te brinda su apoyo cuando lo necesitas? Personas podemos conocer a muchas, pero aquellos que se merecen la etiqueta de "amigo" pueden ser muy pocas y deben ser bien escogidas.

En principio la frase de Confucio podría parecer bastante simple, pero la clave de ella es que hay que meditarla varias veces para poder pensar: ¿hay gente a la que llamo amigos y que no lo son realmente?, ¿quiénes de mi círculo social contestarían una llamada de auxilio mía? Bien dicen los papás: los amigos se cuentan con los dedos de una mano, y aunque podrían parecer palabras muy sonadas, la realidad se esconde detrás de ellas.

¿Cuáles son los libros imprescindibles para entender a Confucio?

Si bien Confucio no tiene ningún libro bajo su firma, existe una saga de 4 libros imprescindibles si quieres entender la filosofía del pensador, en los cuales se busca mantener vivo su pensamiento:

