Immanuel Kant, filósofo alemán: “La mayor perfección del hombre es cumplir el deber por el deber”

Immanuel Kant, considerado uno de los pensadores más influyentes de la filosofía moderna defendía que las personas deben actuar correctamente no por intereses, miedo o recompensa, sino porque reconocen que es lo moralmente correcto.

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"La mayor perfección del hombre es cumplir el deber por el deber", es una de las frases que el filósofo alemán donde resume una de sus ideas más importantes sobre la moral.

Durante el siglo XVIIi, Kant desarrolló en su obra “Crítica de la razón práctica” y otros textos dedicados a la ética, donde indicaba que el verdadero valor de una acción no dependía del resultado obtenido, sino de la intención con la que se realizaba, por ello, cumplir con el deber representaba la máxima expresión de dignidad y racionalidad humana.

Su pensamiento surgió en una época marcada por grandes cambios políticos, científicos y sociales en Europa. Mientras que otros filósofos buscaban explicar el comportamiento humano a través de las emociones o la utilidad, Kant proponía que la razón debía ser la guía principal de la moral.

Immanuel Kant, filósofo alemán | Crédito: Gemini

¿Por qué su frase “La mayor perfección del hombre es cumplir el deber por el deber” sigue siendo relevante en la actualidad?

La idea de “cumplir el deber por el deber” continúa resonando en nuestros tiempos y nuestra actualidad porque plantea un debate de hacer lo correcto incluso cuando nadie nos mira o cuando no hay una recompensa inmediata.

Asimismo, sus palabras suelen relacionarse con valores de la honestidad, la disciplina, la responsabilidad y la integridad personal. En ámbitos como la política, la educación, el trabajo e incluso las relaciones personales, el pensamiento de Kant es utilizado para reflexionar sobre la ética y la importancia de actuar con principios firmes.

¿Qué tipo de filosofía practicaba Immanuel Kant y por qué fue importante?

Immanuel Kant fue uno de los máximos representantes del idealismo alemán y de la filosofía crítica, su trabajo buscó analizar los límites del conocimiento humano, la razón y la moral.

La importancia de su pensamiento radica en que transformó la filosofía occidental al proponer que el ser humano no solo recibe información del mundo, sino que también participa en la forma en que comprende la realidad. De igual modo, desarrolló el concepto del “imperativo categórico” una regla moral que sostiene que las personas deben actuar únicamente de acuerdo con principios que podrían convertirse en leyes universales. Gracias a estas ideas su obra continúa siendo estudiada.