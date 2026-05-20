Diógenes de Sinope, filósofo griego: “Cuanto más conozco a la gente, más quiero a mi perro”

A lo largo de las décadas, muchas frases filosóficas han sobrevivido con el paso del tiempo por su capacidad de retratar la naturaleza humana, entre ellas están las del pensador Diógenes de Sinope, uno de los pensadores más polémicos y radicales de la Antigua Grecia.

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“Cuanto más conozco a la gente, más quiero a mi perro”, es una de las frases atribuidas a Diógenes que aparentemente resume perfectamente su visión crítica sobre la sociedad, la falsedad y el comportamiento humano, ya que el filósofo defendía una vida sencilla, libre de lujos y apariencias, por lo que solía burlarse de quienes consideraba hipócritas o esclavos de las normas sociales.

Durante este tiempo, la frase ha resonado en las redes sociales,foros, conversaciones cotidianas e incluso en la cultura popular para expresar la decepción hacia las personas y al mismo tiempo resaltar la fidelidad de los animales domésticos, especialmente los perros.

¿Qué representa la reflexión de Diógenes de Sinope?

Para muchos especialistas y lectores la reflexión de “Cuanto más conozco a la gente, más quiero a mi perro”, del filósofo griego aborda la autenticidad, confianza y cualidades que a menudo se asocian más con las mascotas que con las relaciones humanas.

Según datos, Diógenes era conocido por vivir de manera extrema, ya que, aparentemente dormía dentro de una tinaja en las calles de Atenas y rechazaba las comodidades materiales ya que intentaba demostrar que la felicidad no dependía del dinero ni del reconocimiento social. Esa actitud irreverente hizo que su figura trascendiera como símbolo de libertad y rebeldía intelectual.

¿Por qué la filosofía de Diógenes fue polémica?

Debido a sus ideales, Diógenes de Sinope fue uno de los máximos representantes del cinismo, corriente filosófica que defendía una vida austera y en armonía con la naturalez, por lo que sus pensares se centran en destacar que la sociedad había corrompido al ser humano con ambiciones innecesarias como el poder, la riqueza y la fama.

Según el pensador, la verdadera libertad consistía en desprenderse de todo aquello que volviera dependiente a una persona. Por eso llevaba una vida extremadamente sencilla y criticaba constantemente a políticos, ricos y filósofos de su época. Su filosofía también promovía decir la verdad sin temor y actuar conforme a la naturaleza, aunque eso implicara desafiar las normas sociales establecidas.