Immanuel Kant, filósofo alemán: “Vemos las cosas, no como son, sino como somos nosotros”

A través de los pensamientos de importantes filósofos es como se ha podido comprender con el paso de los siglos la naturaleza humana, pues gracias a sus estudios y reconocidas frases se ha podido comprender también el comportamiento de cada ser.

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Una de las frases que han quedado marcadas sobre el humano y su percepción de la realidad es la que mencionó el filósofo aleman, Immanuel Kant, quien es considerado uno de los pensadores más influyentes de la historia.

“Vemos las cosas, no como son, sino como somos nosotros”, esta frase está relacionada con el pensamiento que desarrolló en su obra; Crítica de la razón pura, publicada en 1781, donde explicó que las personas no perciben la realidad de manera completamente objetiva, sino a través de la mente, las experiencias y la forma en que interpretan el mundo.

Para Kant, cada individuo observa la realidad desde su propia conciencia, emociones y conocimientos, por lo que sostenía que la mente humana organiza la realidad antes de comprenderla, por eso, dos personas pueden vivir el mismo acontecimiento y tener interpretaciones completamente distintas. Esta visión revolucionó la filosofía moderna y marcó un antes y un después en la forma de entender el conocimiento.

¿Quién era Immanuel Kant y por qué su filosofía sigue viva?

Immanuel Kant fue escritor, profesor y uno de los máximos representantes de la filosofía ilustrada, a lo largo de su vida desarrolló teorías sobre la razón, la ética, la libertad y la percepción humana. Entre sus obras más importantes destacan:



Crítica de la razón práctica

Fundamentación de la metafísica de las costumbres.

Crítica del juicio

Sobre la paz perpetua

Su pensamiento sigue vigente porque muchas de sus ideas continúan aplicándose en disciplinas modernas como la psicología, la política, la ética y la educación. Actualmente, donde estamos en una sociedad dominada por las redes sociales, la polarización y las opiniones inmediatas las palabras de Kant mantienen relevancia al recordar que cada persona mira el mundo desde su propia perspectiva.