Diógenes de Sinope, filósofo griego: “Quien depende del amor vive encadenado”

Diógenes de Sinope, también conocido como Diógenes el Cínico fue uno de los filósofos griegos más destacados y poco convencionales de su época, el cuál perteneció a la escuela cínica y es recordado por no haber dejado escritos propios, sino por el trabajo de Diógenes Laercio le dedicó dentro de su compilado.

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Se sabe que Diógenes fue exiliado de su ciudad natal, por lo que terminó instalado en Atenas, donde se hizo discípulo de Antístenes, el discípulo más antiguo de Sócrates, lo que enseguida conectó con éste. EL filósofo vivió como un vagabundo en las calles y se deshizo de toda posesión material, adoptando la pobreza como virtud.

Diógenes de Sinope: ¿A qué se refiere con la frase "Quien depende del amor vive encadenado"?

Una de las características de Diógenes es que vivía sin apegos materiales, sentimentales o algo que le privara la libertad, misma que únicamente entendía al no estar sujeto a nada. Dentro de su filosofía de vida se basa la autonomía, misma que se mantenía al no necesitar de la aprobación de personas ajenas, por lo que él mantenía el completo control de su vulnerabilidad.

Por otro lado, depender emocionalmente también puede implicar tener miedo a “perder a esa persona”, así como a los celos y a la eventual decepción tras idealizar a alguien más en un vínculo amoroso.

Diógenes consideraba que cualquier deseo o dependencia convierte al humano en un esclavo de sus propias necesidades, por lo que para el cínico, es mejor vivir con lo mínimo y no necesitar de nada o nadie.

¿Qué es la filosofía cínica?

La filosofía cínica refiere a que la felicidad y la libertad se alcanzan a través de la virtud, viviendo de la manera más simple y en armonía con la naturaleza, rechazando las riquezas, las normas sociales y las exigencias culturales, algo que Diógenes logró durante toda su vida.

Esta escuela de pensamiento data del siglo IV a.C., no y en realidad no nació como una teoría abstracta, sino como un estilo de vida práctico y provocador. Su nombre proviene del griego kyon (perro), debido a que sus practicantes elegían vivir de manera simple y descarada en las calles, de forma similar a los animales.