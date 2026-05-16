Arthur Schopenhauer, filósofo alemán: “La vida es un péndulo que oscila entre el dolor y el aburrimiento”

Arthur Schopenhauer fue un reconocido filósofo alemán del siglo XIX. Una de sus más grandes características, misma que lo diferenció de otras personas de la época, fue que buscó integrar la sabiduría oriental con la occidental. Por otro lado, se encargó de hablar del dolor y el sufrimiento en las personas y no solo eso, sino que también propuso opciones para mitigarlo. Dejó un gran legado a través de obras importantes y frases célebres que actualmente siguen siendo objeto de análisis.

Arthur Schopenhauer: ¿Qué quiso decir con la frase “La vida es un péndulo que oscila entre el dolor y el aburrimiento”?

Arthur Schopenhauer decía que el dolor y el sufrimiento eran la esencia misma de la vida. Respecto a la famosa frase “La vida es un péndulo que oscila entre el dolor y el aburrimiento” el filósofo hacía referencia a que hay un ciclo de sufrimiento el cual consiste en desear algo (lo que produce dolor y carencia) y luego de lograr conseguirlo aquello se produce un breve alivio, pero automáticamente una gran aburrición. Por otro lado, respecto al dolor, el famoso filósofo estableció puntos clave para mitigarlo a través de la apreciación del arte y la estética. Por otro lado, mencionaba que al reconocer que no somos los únicos con dolor se podía generar una empatía.

Obras más importantes de Arthur Schopenhauer

El destacado filósofo dejó obras en la que plasmó parte de su ideología, estas obras actualmente siguen siendo analizadas y estudiadas.

El mundo como voluntad y representación (1819): Buscó establecer que el mundo físico solo es, lo que él llamo una “representación”. También integró el concepto de “voluntad”.



Buscó establecer que el mundo físico solo es, lo que él llamo una “representación”. También integró el concepto de “voluntad”. Parerga y paralipómena (1851): Esta obra incluye algunos ensayos y aforismos donde el pensador hace una gran reflexión sobre las relaciones humanas que existen.



Esta obra incluye algunos ensayos y aforismos donde el pensador hace una gran reflexión sobre las relaciones humanas que existen. Los dos problemas fundamentales de la ética (1841): En esta obra el autor habla sobre la moral y el famoso libre albedrío”.

Frases celebres de Arthur Schopenhauer

Arthur Schopenhauer es actualmente uno de los pensadores más importantes de la filosofía moderna, fue inspirado por grandes figuras como Kant y Platón. A continuación te presentamos algunas de sus frases más representativas.