Friedrich Hegel, filósofo alemán: “Pensar y amar son cosas distintas. El pensamiento en sí mismo es inaccesible al amor”

¿Cuántas veces hemos escuchado la típica frase de: “Debes pensar con la cabeza y no con el corazón"? Aunque este dicho es bastante común hoy en día, la tensión entre “razón” y “corazón” existe desde hace algún tiempo atrás. Según explicaba el filósofo alemán, Friedrich Hegel: “Pensar y amar son cosas distintas. El pensamiento en sí mismo es inaccesible al amor”.

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A través de esta frase, Hegel ofrece una reflexión sobre el sentir y el pensar. Para entenderla mejor, hay que sentar las bases de la filosofía de Hegel, pues sus principios se basaban en la lógica y la estructura del pensamiento. Bajo esta línea, Hegel establece una relación entre conciencia, separación y unidad, pues asegura que, para pensar algo, la conciencia lo separa y lo convierte en un objeto. En otras palabras, el pensamiento se conceptualiza.

Por el contrario, en los terrenos del amor, pasa algo completamente diferente; pues esa separación se suspende de manera parcial. Y es que, el amor no puede convertirse en un objeto de análisis para el pensamiento. Por ello, el pensar y amar no pueden existir exactamente en la misma dimensión. De lo contrario, el amor pierde eso que lo constituye.

Pese a ello, la filosofía de Hegel no está peleada con el sentir. Al contrario, a lo largo de sus obras, el filósofo trata de profundizar en ese punto medio en el que el sentir y el pensar se vuelven parte de un mismo proceso, aunque el amor pertenezca a una experiencia que el pensamiento, por sí solo, no puede producir. Por eso se dice que el pensamiento es inaccesible al amor. Sin embargo, cuando ambos conceptos se integran, la autoconciencia y libertad del ser humano se expanden.

¿Quién fue Friedrich Hegel?

Georg Wilhelm Friedrich Hegel es una de las figuras más importantes en la filosofía occidental. Sus obras se consideran entre las más influyentes del idealismo alemán, además de ser de los últimos grandes pensadores de la conciencia de la modernidad. Su pensamiento es expuesto en obras como Fenomenología del espíritu, la Ciencia de la lógica y la Enciclopedia de las ciencias filosóficas, por mencionar algunas.