Kant, filósofo alemán: “No somos millonarios por lo que tenemos, sino por lo que podemos hacer sin tener ningún recurso material”

Immanuel Kant fue uno de los filósofos más influyentes de la Europa moderna y de la filosofía universal. Para él, la felicidad no estaba ligada a la riqueza ni las posesiones materiales, sino a la capacidad del ser humano para actuar con libertad y dignidad; una idea que continúa vigente en la actualidad. Entre sus frases más populares y que, sin duda, refleja claramente su pensamiento, destaca la siguiente: “No somos millonarios por lo que tenemos, sino por lo que podemos hacer sin tener ningún recurso material”.

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Si bien el concepto de la felicidad era bastante complejo para Kant, el filósofo alemán sostenía que esta era el resultado de vivir una vida “moralmente virtuosa”. Por ello, la acumulación de bienes materiales y el capital económico pasaba a segundo plano, pues la verdadera riqueza del ser humano radica en su capacidad para apreciar los pequeños detalles de la vida y actuar con buena voluntad.

En otras palabras, esa disposición para hacer lo correcto, guiados por la conciencia moral, así como la empatía, la creatividad, inteligencia, gratitud y resiliencia, es lo que hace a un hombre verdaderamente rico. Tú, ¿qué opinas? ¿Estás de acuerdo con este gran pensador?

Immanuel Kant fue un destacado filósofo prusiano|Jean-Jacques Rousseau - Creative Commons

¿Quién fue Immanuel Kant y en qué se enfocaba el pensamiento kantiano?

Immanuel Kant fue un reconocido filósofo alemán, cuya obra se enfocó en explicar cómo el ser humano conoce el mundo y cómo debe actuar moralmente. De acuerdo con su pensamiento, las personas no conocen la realidad como tal, sino como la mente la organiza a base de interpretaciones y experiencias. En cuanto a la ética, Kant apuntaba a que la moral debía regirse por la razón y el respeto a las personas como fines en sí mismas.

Entre sus obras más populares destacan títulos como: Crítica de la razón pura, Crítica de la razón práctica y Crítica del Juicio, así como Fundamentación de la metafísica de las costumbres y Hacia la paz perpetua, por mencionar algunas.