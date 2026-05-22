Jeremy Bentham, filósofo inglés: “Los seres humanos son motivados únicamente por el deseo de obtener placer y evitar el dolor”

“Los seres humanos son motivados únicamente por el deseo de obtener placer y evitar el dolor”. Esta frase de Jeremy Bentham resume los principios del utilitarismo, corriente filosófica de la cual se le considera padre. A través de ella, el filósofo inglés expone que todas las acciones del ser humano, por más pequeñas o grandes que parezcan, se resumen en un sólo objetivo: maximizar el placer y evitar el dolor a toda costa.

Según este pensador, el ser humano, por naturaleza, está gobernado por el dolor y el placer. No hay más. En términos de psicología, la filosofía de Bentham coincide con el “principio del placer” de Sigmund Freud sobre cómo el inconsciente humano se la pasa en busca de placer y la evitación del dolor.

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¿Quién fue Jeremy Bentham, filósofo inglés y padre del utilitarismo?

Jeremy Bentham fue un famoso filósofo inglés, reconocido por ser el padre del utilitarismo. Esta filosofía está muy arraigada al hedonismo. Según el hedonismo clásico, el hombre siempre buscará el placer personal e individual, mientras que el utilitarismo destaca por maximizar el placer y el bienestar para el mayor número de personas. Entre las obras más populares de Bentham destacan títulos como “Introducción a los principios de la moral y la legislación” (1789) y “Deontología, o la ciencia de la moralidad” (1834), que fue publicada después de su muerte.

¿Qué dice el utilitarismo?

Tal como lo expresa su máximo exponente, el utilitarismo apunta a que el bien supremo radica en buscar el placer y evitar el dolor a toda costa. Bajo esta línea, toda acción es correcta si su objetivo es promover el placer y la felicidad del mayor número de personas. Por el contrario, los actos se consideran incorrectos si producen dolor e infelicidad, ya sea para uno mismo o para los demás. Tú, ¿estás de acuerdo con esta corriente filosófica?