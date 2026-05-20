Kant, filósofo: ‘Nunca hay que premiar a un niño por ser bueno, ni castigarlo por ser malo’

Las frases de filósofos suelen permanecer vigentes con el paso de los años porque invitan a reflexionar sobre la vida cotidiana. Una de las más comentadas de Immanuel Kant habla sobre la educación infantil y la manera en que los adultos reaccionan ante el comportamiento de los niños.

¿Qué significa la frase de Immanuel Kant sobre los niños?

La frase exacta dice: “Si castigas a un niño por ser malo y le premias por ser bueno, hará lo correcto solo por la recompensa”. Aunque parece una idea polémica, en realidad tiene un profundo significado filosófico relacionado con la moral, la libertad y la formación del carácter.

La reflexión de Immanuel Kant plantea que los niños no deben actuar correctamente solo para recibir recompensas o evitar castigos. Según esta idea, el verdadero aprendizaje moral ocurre cuando una persona entiende por sí misma qué es lo correcto y actúa por convicción.

Es decir, si un niño se comporta bien únicamente porque recibirá un premio, podría desarrollar una conducta basada en intereses y no en valores auténticos. Del mismo modo, si evita ciertas acciones solo por miedo al castigo, su comportamiento dependerá del temor y no de una comprensión real de lo que está bien o mal.

Desde la filosofía kantiana, la moral debe surgir de la razón y del deber, no de beneficios externos. Para Kant, las personas deben aprender a actuar correctamente porque reconocen que es lo correcto, incluso cuando nadie las observa.

La frase también puede interpretarse como una crítica a los métodos de crianza basados únicamente en recompensas y sanciones, ya que estos podrían impedir que los niños desarrollen autonomía moral y responsabilidad personal.

En la obra de Kant, la ética ocupa un lugar central. El filósofo defendía que cada ser humano posee la capacidad racional para distinguir entre el bien y el mal.

Por eso, consideraba que la educación debía ayudar a formar personas libres, conscientes y capaces de tomar decisiones éticas por sí mismas. Para él, la disciplina no debía centrarse únicamente en obedecer reglas, sino en comprender el valor moral de las acciones.

Esta idea se relaciona con el famoso “imperativo categórico”, uno de los conceptos más importantes de su pensamiento, que propone actuar de manera que nuestras acciones puedan convertirse en una regla universal.

¿Quién fue Immanuel Kant?

Immanuel Kant fue un filósofo alemán nacido en 1724 en Königsberg, Prusia. Es considerado uno de los pensadores más influyentes de la filosofía moderna gracias a sus aportes en ética, conocimiento, lógica y estética.

Entre sus obras más importantes destacan: