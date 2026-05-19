Friedrich Hegel, filósofo alemán: ‘Y cuando una cosa desaparece, viene otra al momento a ocupar su puesto’

Muy pocas frases hacen reflexionar sobre la importancia de los cambios en la vida. Una atribuida al filósofo Friedrich Hegel sigue generando impacto y debate sobre las transformaciones de la historia de la humanidad. Esta frase proviene de su obra Lecciones sobre la filosofía de la historia universal y da pistas sobre el significado que tenía para el pensador.

¿Cuál es el significado de la frase de Hegel?

La frase completa que dijo Hegel es: “Y cuando una cosa desaparece, viene otra al momento a ocupar su puesto. Todo parece pasar y nada permanecer”. La reflexión forma parte de una idea más amplia sobre la transformación permanente de la realidad.

Según el Archivo de la Enciclopedia de Filosofía de Stanford, para Hegel nada permanece inmóvil: los pueblos, imperios, ideas, sistemas políticos e incluso las formas de pensar nacen, crecen y desaparecen, pero siempre son reemplazados por algo nuevo.

Esta idea conecta directamente con su famosa visión dialéctica de la historia:

Una realidad o idea existe.

o idea existe. Esa realidad entra en contradicción o crisis.

o crisis. Finalmente surge una nueva forma que reemplaza a la anterior.

Desde un punto de vista personal, la frase puede interpretarse como el cierre de etapas y el inicio de otras nuevas. En las relaciones, el trabajo o la vida cotidiana, los vacíos rara vez permanecen mucho tiempo.

¿Quién era Friedrich Hegel?

Friedrich Hegel fue un influyente filósofo alemán considerado uno de los principales representantes del idealismo alemán. Junto a Immanuel Kant, impulsó corrientes de pensamiento que marcaron profundamente la filosofía europea, según información de Psicología y Mente.

Su infancia transcurrió en Stuttgart dentro de una familia acomodada. Desde joven mostró interés por la filosofía, la historia y la política, temas que más tarde influirían en gran parte de sus obras y reflexiones sobre la humanidad, el Estado y el desarrollo de la historia.